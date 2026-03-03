İrtikaptan cezaevinde: Tanju Özcan tutuklandı

Bolu Belediyesi’ne yönelik "irtikap" operasyonunda gözaltına alınan Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Yardımcısı Süleyman Can tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aralarında Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da bulunduğu 13 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcı karşısına çıkan şüpheliler arasında, Özcan ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan, Bolsev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız, eski Bolu Bel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Temel, meclis üyeleri Mehmet Ağan, Buse Özkan, Sinan Pekcan ve Cahit Görüş, eski Zabıta Müdür Vekili Hakan Yılmaz, Yazı İşleri Müdürü Tahsin Arslan, İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Yasin Bargaç ve Encümen Başkanı Hüseyin Ekrem Serin’in olduğu öğrenildi. Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden Özcan, Sarıyıldız ve Can 'tutuklama' talebiyle, 10 kişi ise 'adli kontrol' talebiyle mahkemeye sevk edildi. Sulh cezada hakim kırşısına çıkan Tanju Özcan ile Süleyman Can tutuklanırken, diğer 11 zanlı adli kontrol şartıyla salıverildi.

MAĞDURLAR ZORBALIĞI ANLATTI

Soruşturma dosyasına giren market yetkilileri, belediye eliyle zincir marketlerin nasıl sindirildiğini gözler önüne serdi. Özcan’ın Bolu Bel A.Ş.’ye gelir sağlamak için yaptığı reklam toplantısını anlatan zincir market yetkilileri, teklifi reddettikten sonra arka arkaya mağazaların mühürlendiğini anlattı. İfadesinde yapılan baskılara değinen A101 Bolu Bölge Yönetici Adem Keskin, “Şirket üst yönetimi ulusal reklam gerekçesiyle belediyenin teklifini kabul etmedi. Daha sonra zabıta denetimleri başladı. NACE2 kodu gerekçesiyle tutanaklar tutuldu ve 44 mağaza 5’er gün mühürlendi” diye konuştu. Carrefoursa Şube Müdürü Ahmet Gülsever de, ifadesinde Özcan’ın vakıf kurulduğunu söyleyerek reklam talep ettiğini, kabul etmemesinden 1-2 gün sonra denetimlerin başladığını öne sürdü.

SEVKİYATIMIZ ENGELLENDİ

ŞOK Market’in eski bölge sorumlusu Aytaç Baycan ise "En düşük seçeneğin şube başı 25 bin TL olduğu söylendi. Talebin reddedilmesi üzerine denetimler her hafta tüm şubelere yayıldı, para cezaları kesildi. Sevkiyat kamyonlarının indirme yapması zorlaştırıldı" ifadelerini kullandı. Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 28 Şubat’ta Bolu Belediyesi'ne operasyon düzenlenmiş, Özcan'ın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.







