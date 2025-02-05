Tanju Özcan'dan itfaiye öneren üyeye hakaret

Bolu Belediye Meclis Toplantısı'nda hakaretler havada uçuştu. Bolu AK Parti Meclis Üyesi Selami Konyalıoğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın hedefi oldu. Önceki gün yapılan meclis toplantısına Konyalıoğlu’nun Kızık Yaylası’na nöbetçi itfaiye aracının bulundurulması teklifiyle başlayan Başkan Özcan, “Ağzı olan konuşuyor. Karnından konuşma ne istiyorsan anlat. Terbiyesiz. Senin gibi biriyle meclis üyesiyle çalıştığım için utanıyorum” diye konuştu. Yaşananların ardından Yeni Şafak'a konuşan Konyalıoğlu, daha önce de birçok kez Başkan Özcan'ın hakaretlerine maruz kaldığını belirterek, “Başkan aykırı bir ses duyunca huzursuz oluyor. Ben otel yangınından önce bazı yerlere itfaiye araçlarının bulunması yönünde yazılı bir talepte bulundu. Bu konu otel yangınıyla birlikte tekrar gündeme geldi. Başkanın köpürdüğü konu bu” dedi. Konyalıoğlu, uzun süredir mobbing ve hakarete maruz kaldığını söyleyerek, suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.