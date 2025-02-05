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Tanju Özcan'dan itfaiye öneren üyeye hakaret

Tanju Özcan'dan itfaiye öneren üyeye hakaret

Erdal Kılınç
Erdal Kılınç
04:005/02/2025, Çarşamba
G: 5/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Selami Konyalıoğlu, Tanju Özcan.
Selami Konyalıoğlu, Tanju Özcan.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kartalkaya için itfaiye öneren AK Partili Meclis Üyesi Selami Konyalıoğlu'na hakaretler yağdırdı. Konyalıoğlu,suç duyurusunda bulunacak.

Bolu Belediye Meclis Toplantısı'nda hakaretler havada uçuştu. Bolu AK Parti Meclis Üyesi Selami Konyalıoğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın hedefi oldu. Önceki gün yapılan meclis toplantısına Konyalıoğlu’nun Kızık Yaylası’na nöbetçi itfaiye aracının bulundurulması teklifiyle başlayan Başkan Özcan, “Ağzı olan konuşuyor. Karnından konuşma ne istiyorsan anlat. Terbiyesiz. Senin gibi biriyle meclis üyesiyle çalıştığım için utanıyorum” diye konuştu. Yaşananların ardından Yeni Şafak'a konuşan Konyalıoğlu, daha önce de birçok kez Başkan Özcan'ın hakaretlerine maruz kaldığını belirterek, “Başkan aykırı bir ses duyunca huzursuz oluyor. Ben otel yangınından önce bazı yerlere itfaiye araçlarının bulunması yönünde yazılı bir talepte bulundu. Bu konu otel yangınıyla birlikte tekrar gündeme geldi. Başkanın köpürdüğü konu bu” dedi. Konyalıoğlu, uzun süredir mobbing ve hakarete maruz kaldığını söyleyerek, suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

CEVAP VERDİ HEDEF OLDU

Nisan 2023'ten bu yana kangrenleşmiş sorunlara dair çözüm önerilerini Bolu Belediye Meclisi'ne sunduğunu anlatan Konyalıoğlu, ‘CHP il başkanı 'AK Partililer sokakta bile yürüyemiyorlar. Onları tarihin tozlu sayfalarına gömeceğiz’ şeklindeki açıklamasına sosyal medyadan yanıt verdim. Bu cevap üzerine Başkan Özcan’ın hedefi haline geldim, hakaretlerine maruz kaldım. Şehrimizin pis su atıklarının yüzde 70'inin arıtılmadan Büyüksu Deresi'ne dökülmesini videoya almam üzerine de hakarete uğradım” dedi.



#Bolu
#Tanju Özcan
#Selami Konyalıoğlu

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