Tarihi belgelerdeki Cumhuriyet kutlamaları

Cumhuriyet’in ilanının hemen ardından, 30 Ekim 1923 tarihli bir belgeyle Türkiye’nin artık bir “cumhuriyet devleti” olduğu tüm yabancı temsilciliklere bildirildi. Cumhuriyet’in ilanından bir gün sonra, 1 Kasım 1923 tarihli belgede yer alan bir yazışmada, Türkiye’deki İtalyan temsilcilerden Mösyö Malisa’nın tebrik mesajı bulunuyor. Malisa, gönderdiği mesajda “Cumhuriyetin tebrik ve kabine usulü kabulünün pek muvafık olduğu” ifadesine yer veriyor. Bu belge, Cumhuriyet’e gelen ilk yabancı tebriklerden biri olarak kayıtlarda yer alıyor. Başvekalet Kalem-i Mahsus Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Gazi Mustafa Kemal’in imzasını taşıyan 26 Ekim 1924 tarihli kararname, 29 Ekim kutlamalarının sembolik başlangıçlarından birini oluşturuyor. Kararnamede, 29 Ekim sabahında Türkiye’nin dört bir yanında 101 pare top atışı yapılması kararlaştırıldı. 30 Mayıs 1926 tarihli kanuna atıfta bulunulan metinde, yabancı ülkelerdeki uygulamalar dikkate alınarak top atışlarının 21 pareye indirilmesi öngörülüyor. 27 Ekim 1928 tarihli kısa bir yazıda, 29 Ekim akşamı minarelerin ışıklandırılması talimatı veriliyor.