Tarihi cami sular altında

Buna göre biriken su bir alanda toplanıp yeniden dışarıya atılıyordu. Bu sistem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bölgede yaptığı çevre planlaması sırasında elektrik kablosunun kesilmesiyle birlikte çalışmaz hale geldi.





HEM ELEKTRİĞİNİ HEM İNTERNETİNİ KESTİ

İBB’nin bölgede yaptığı çevre planlaması cami cemaatinin mağduriyet yaşamasına da neden oluyor. Kesilen kabloların üzerine beton atıldığı için camiye yeni elektrik bağlantısı çekilmesi gerekiyor. 10 gündür elektriği olamayan caminin 6 ay önce de internet bağlantıları koparıldı. İBB’nin yetki alanında olan caminin bulunduğu bölgede mağduriyetin giderilmesi için birçok kez başvuru yapıldı. Ancak İSKİ suyu bir kez çektikten sonra sorunun tekrarlaması üzerine yapılan başvurulara konu ile ilgili kendilerinden kaynaklı olmadığını İBB ve ilçe belediyenin ilgilenmesi gerektiği yanıtını verdi.





JENERATÖRLE NAMAZ KILINIYOR

Sularla dolu avluda vatandaşlar camiye girmekte oldukça zorluk yaşıyor. Cami görevlileri ise buna karşılık çözümü yerlere koydukları paletler üzerinden yürümekte buldu. Camide elektrik olmaması nedeniyle ise ezan okunamıyor. Namaz vakitlerinde ise caminin aydınlatılması için jeneratör kullanılıyor. Cami cemaatinin ifadelerine göre; elektrik olduğu zaman deniz suyundan kaynaklı sıkıntı olmuyor ama çok fazla yağmur yağdığı zaman sistem yetersiz oluyor ve cami yine sular altında kalıyor.



