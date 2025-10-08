Tarihin en büyük özgürlük filosu: 1000 gemiden oluşacak

7 Ekim sonrasında Gazze’ye insani yardım ulaştırmak ve yıllardır süren ablukayı kırmak amacıyla denize açılan özgürlük gemileri, mukaddes bir niyetle yola koyuldu.

Gemiler, Akdeniz'deki belirli limanlardan düzenlenen organizasyonlarla toplandı. Aktivistler, uluslararası hukuka dayanan deniz rotalarını kullanarak dünyanın gözü önünde soykırıma uğrayan Gazze kıyılarına yaklaşmayı hedefledi.

Planlama sürecinde, uluslararası sularda seyir haklarına dayanılarak hareket edilmesi öngörülmüştü. Yolculuk sırasında bazı gemilerde teknik arızalar meydana geldi; bu gemiler geri dönmek zorunda kaldılar.

Diğer gemiler ise organize rotalar üzerinde ilerledi, harekât sırasında elektro-lojistik engeller, iletişim kısıtlamaları ve askeri gözetim altında kaldılar.

Tüm dünyanın gözü önünde, canlı yayınlarda Gazze’ye yaklaşırken İsrail donanma unsurları tarafından kuşatıldı, sinyal karartma uygulandı, iletişim kesintileri yaşandı ve gemilere müdahale edildi.

Zulme sessiz kalmayan gönüllüler ve sivil toplum kuruluşlarının ortak çabasıyla hazırlanan bu sefer, Gazze’ye giden yolları yeniden açmayı hedefliyordu.

Ancak bu umut dolu yolculuk, terör devleti İsrail'in engellemeleri, tacizleri ve müdahaleleriyle kesintiye uğradı.

Tarihin en büyük özgürlük filosu hazırlanıyor

İsrail'in tüm engellemelerine rağmen gemilerden bazıları, ambargoyu kırarak Gazze kara sularına ulaştı.

Yaşananlardan cesaretlenen vicdanlı insanlar, bu kez 1000 gemiden oluşan yeni bir filoyla yola çıkmaya hazırlanıyor.

Bu kez hedef daha büyük, ses daha gür! 1000 gemiden oluşacak “Özgürlük Filosu”, yine aynı gayeyle; Gazze ablukasını barışçıl yollardan kırmak ve insani yardım koridorunu kalıcı hâle getirmek amacıyla yola çıkmaya hazırlanıyor.

Gemilerde, daha önce olduğu gibi aktivistlerin yanı sıra doktorlar, gazeteciler, hukukçular ve çok sayıda gönüllü de yer alacak.

Tecrübelerden hareketle gemilerin Akdeniz’in farklı limanlarından aynı anda hareket etmesi, uluslararası sularda birleşerek topyekün şekilde Gazze kıyılarına yönelmesi planlanıyor.

Yeni filo, bir kez daha insanlığın sessizliğini bozan küresel bir dayanışmanın da sembolü olacak.











