Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Tarihin en büyük özgürlük filosu: 1000 gemiden oluşacak

Tarihin en büyük özgürlük filosu: 1000 gemiden oluşacak

23:518/10/2025, Çarşamba
G: 8/10/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Gazze'deki ablukayı kırmak için 1000 gemiden oluşan yeni bir 'Özgürlük Filosu' kuruluyor.
Gazze'deki ablukayı kırmak için 1000 gemiden oluşan yeni bir 'Özgürlük Filosu' kuruluyor.

Dünyanın dört bir yanında yüreği Gazze ile atan gönüllüler ve sivil toplum kuruluşları, kendi imkanlarıyla terör devleti İsrail'in Gazze'deki ambargosunu kırmak maksadıyla harekete geçti. Madleen yardım gemisiyle başlayan ve son olarak Küresel Sumud Filosu ve Özgürlük Filoları ile mukaddes gaye için yola çıkan gemiler, İsrail'in saldırılarına ve müdahalelerine maruz kaldı. Tüm engellemelere rağmen gemilerden bazıları, ambargoyu kırarak Gazze kara sularına ulaştı. Yaşananlardan cesaretlenen vicdanlı insanlar, bu kez en az 1000 gemiden oluşan yeni bir filoyla yola çıkmaya hazırlanıyor.

7 Ekim sonrasında Gazze’ye insani yardım ulaştırmak ve yıllardır süren ablukayı kırmak amacıyla denize açılan özgürlük gemileri, mukaddes bir niyetle yola koyuldu.

Gemiler, Akdeniz'deki belirli limanlardan düzenlenen organizasyonlarla toplandı. Aktivistler, uluslararası hukuka dayanan deniz rotalarını kullanarak dünyanın gözü önünde soykırıma uğrayan Gazze kıyılarına yaklaşmayı hedefledi.

Planlama sürecinde, uluslararası sularda seyir haklarına dayanılarak hareket edilmesi öngörülmüştü. Yolculuk sırasında bazı gemilerde teknik arızalar meydana geldi; bu gemiler geri dönmek zorunda kaldılar.

Diğer gemiler ise organize rotalar üzerinde ilerledi, harekât sırasında elektro-lojistik engeller, iletişim kısıtlamaları ve askeri gözetim altında kaldılar.

Tüm dünyanın gözü önünde, canlı yayınlarda Gazze’ye yaklaşırken İsrail donanma unsurları tarafından kuşatıldı, sinyal karartma uygulandı, iletişim kesintileri yaşandı ve gemilere müdahale edildi.

Zulme sessiz kalmayan gönüllüler ve sivil toplum kuruluşlarının ortak çabasıyla hazırlanan bu sefer, Gazze’ye giden yolları yeniden açmayı hedefliyordu.

Ancak bu umut dolu yolculuk, terör devleti İsrail'in engellemeleri, tacizleri ve müdahaleleriyle kesintiye uğradı.

Tarihin en büyük özgürlük filosu hazırlanıyor

İsrail'in tüm engellemelerine rağmen gemilerden bazıları, ambargoyu kırarak Gazze kara sularına ulaştı.

Yaşananlardan cesaretlenen vicdanlı insanlar, bu kez 1000 gemiden oluşan yeni bir filoyla yola çıkmaya hazırlanıyor.
Bu kez hedef daha büyük, ses daha gür! 1000 gemiden oluşacak
“Özgürlük Filosu”, yine aynı gayeyle; Gazze ablukasını barışçıl yollardan kırmak ve insani yardım koridorunu kalıcı hâle getirmek amacıyla yola çıkmaya hazırlanıyor.

Gemilerde, daha önce olduğu gibi aktivistlerin yanı sıra doktorlar, gazeteciler, hukukçular ve çok sayıda gönüllü de yer alacak.

Tecrübelerden hareketle gemilerin Akdeniz’in farklı limanlarından aynı anda hareket etmesi, uluslararası sularda birleşerek topyekün şekilde Gazze kıyılarına yönelmesi planlanıyor.

Yeni filo, bir kez daha insanlığın sessizliğini bozan küresel bir dayanışmanın da sembolü olacak.




#İsrail
#Gazze
#Sumud Filosu
#Filistin
#Gemi
#Özgürlük Filosu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 500 bin konut başvurusu 2025: Sosyal konut başvurusu ne zaman? Kimler yararlanabilir, şartlar neler? Tarih ve kontenjanlar belli oluyor