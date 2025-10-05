Ablukayı kırıp geldiler: Sumud'un cesur yürekleri Türkiye'de

Sumud Filosu, terör devleti İsrail’in açık denizdeki yasa dışı müdahalesi sonucu Gazze’ye varamadı, ancak “Mikeno” gemisiyle Gazze sularına girip ambargoyu kırmayı başardı. 1 Ekim’de uluslararası sularda İsrail askerlerinin adeta korsan baskını yapıp teknelerde silahlarla alıkoyduğu aktivistlerin sınır dışı işlemleri tamamlandı. İsrail askerlerinin kaçırıp önce Aşdod Limanı’na, ardından da Ketziot Hapishanesi’ne götürdüğü aktivistlerin bir bölümü dün sınır dışı edildi. Türk aktivistler de yurda döndü.

137 AKTİVİST TÜRKİYE’DE

37’si Türk vatandaşı 137 aktivist, Eilat kentindeki Ramon Havali-manı'ndan bindikleri Türk Hava Yolları’na (THY) ait “TK6921” sefer sayılı yolcu uçağıyla İsrail’den çıktı. Uçakta Türk aktivistlerin yanı sıra 1 ABD, 8 İngiltere, 1 Bahreyn, 6 Cezayir, 4 Fas, 26 İtalya, 2 Kuveyt, 7 Libya, 23 Malezya, 1 Moritanya, 9 İsviçre, 10 Tunus ve 2 Ürdün vatandaşı aktivist de yer aldı. Türk saati ile 14.30’da havalanan uçak, 15.50’de İstanbul Havalimanı’na indi. Yıllardır “Kırılamaz” denilen ambargoyu kırmayı başaran cesur yürekler, VIP Salonu'nda aileleri ve yakınlarınca coşkuyla karşılandı.

ERSİN ÇELİK’E KAVUŞTUK

Aktivistler “Özgür Filistin”, “Kahrolsun İsrail”, “Katil İsrail Filistin’den defol” sloganları eşliğinde aileleriyle buluştu. Yeni Şafak İnternet Yayın Yönetmeni Ersin Çelik de ailesine kavuştu. Eşi Nuriye Çakmak Çelik, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu ile çalışma arkadaşları ve yakınlarının karşıladığı Çelik duygu dolu anlar yaşadı. Likoğlu’nun çiçek takdim ettiği Çelik’in ilk sözleri “Geri döneceğiz mutlaka” oldu.

HAVALİMANINDAN ADLİ TIP’A

Sağ salim Türkiye’ye ulaşan aktivistler havalimanından Adli Tıp’a geçti. 137 aktiviste Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu'nda sağlık muayenesi yapıldı. Daha sonra Adli Tıp Kurumu’nda görevlendirilen 11 cumhuriyet savcısı, sağlık işlemleri tamamlanan aktivistlerin ifadelerini aldı. Suçun uluslararası boyut taşıması nedeniyle yalnız Türk aktivistlerin değil, şikayetçi olmak isteyen yabancıların da ifadelerinin alındığı öğrenildi.

Üstlerini uçakta değiştirdiler

Terör devleti İsrail, aktivistlere psikolojik ve fiziksel işkence yaptı. Psikolojik baskı altına almak için aktivistlere tek tip kıyafet giydirildi. THY uçağıyla Türkiye’ye dönen aktivistler kıyafetlerini uçakta değiştirdi. Zulmedilen aktivistler İsrail’den şikayetçi olacak.

14 Türk hâlâ İsrail’de

Sınır dışı işlemleri uzayan bazı aktivistler İsrail’de kaldı. İsrail, aktivistlerden hemen sınır dışı edilmeye onay verdiklerine dair belge imzalamalarını talep ediyor. Bunu imzalayanlar ilk fırsatta gönderiliyor. İmzalamayanlar ise sınır dışı kararı için hakim karşısına çıkarılacak. İsrail’de kalan Türk vatandaşları, bu prosedürler tamamlanmadığı için gelemedi. Dünkü tahliye uçuşunda yer almayan Mecit Bahçıvan, Abdullah Gündem, Alparslan Altan, Yunus Demir, Turgay Turan, Zeynel Abidin Özkan, Muhammed Fatih Sinan, Sena Polat, Semih Fener ve Hakan Şimşek’in bugün ya da yarın Türkiye’ye gelmeleri bekleniyor. İşte Türkiye’ye dönen 137 kişilik gruptaki 37 Türk vatandaşı: Umut Aslan, Muhammed Huzeyfe Küçükaytekin, Tevhit Yıldız, Mehmet Sait Direkçi, Fatih Özsöz, Bekir Turunç, Muhammed Mustafa Çakmakçı, Müslüm Ziyalı, Halil Rıfat Çanakçı, Muhammed Salih Dallı, Mehmet Emin Aydın, Fikret Ayçin Kantoğlu, Abdülaziz Yalçın, Semanur Sönmez Yaman, Yaşar Yavuz, Zeynep Tekocak, Muhammet Emin Yıldırım, Evren Akan, Halil İbrahim Şehidoğlu, Ersin Çelik, Metehan Sarı, Enes Harman, Ergün Akpınar, Abdulsamed Turan, Haşmet Yazıcı, Hatice İkbal Gürpınar, Osman Çetinkaya, Muhammed Emin Işık, Bekir Develi, Fethullah Badem, Erdem Özveren, Hacı Durak, Sait Karahasan, Onur Murat Kolgu, Mesut Çakar, Davut Daşkıran, Hüsamettin Eyüpoğlu.







