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Tarım aracı 80 metreden yuvarlandı: 1 ölü

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 80 metreden yuvarlanan 'patpat' diye tabir edilen tarım aracının sürücüsü Halit Sevim (60), hayatını kaybetti. Kazayla ilgi soruşturma başlatıldı.

11:40 . 12/08/2023 Cumartesi
DHA
80 metreden yuvarlandı

80 metreden yuvarlandı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 80 metreden yuvarlanan 'patpat' diye tabir edilen tarım aracının sürücüsü Halit Sevim (60), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde, Alaplı ilçesi Gökçüköy mevkisinde meydana geldi. Halit Sevim’in kontrolünü yitirdiği tarım aracı yaklaşık 80 metreden yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaralı halde uçurumdan çıkardığı Halit Sevim, ambulansla hastaneye sevk edilirken yolda yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgi soruşturma başlatıldı.




#zonguldak
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#uçurum
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