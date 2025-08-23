Yeni Şafak
Tarsus'ta hastane yangını: Kısa sürede kontrol altına alındı

21:1923/08/2025, Cumartesi
DHA
Tarsus'ta hastanede çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.
Tarsus'ta hastanede çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Mersin'in Tarsus ilçesinde Devlet Hastanesi’nin bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Akşam saatlerinde Tarsus Devlet Hastanesi bodrum katında yangın çıktı. Hastanenin bodrum katındaki akülerden kaynaklanan yangında yayılan dumanları fark edenler durumu hastane yetkililerine bildirdi.

Yapılan ihbar üzerine hastaneye itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Yangınla ilgili incelemeler devam ediyor.





#Tarsus
#Hastane
#Yangın
