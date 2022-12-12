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KARAMAN

Tartıştığı iş arkadaşının kulağını kesip sırtından bıçakladı

Karaman'da maine fabrikasında çalışan Salih A. isimli şahıs, tartıştığı iş arkadaşı Hakkı A.'nın kulağının bir kısmını kesip sırtından bıçakladı. Hakkı A.'nın kesilen kulağı acil serviste yapılan müdahaleyle yeniden dikildi. Ellerinden yaralanan Salih A. da hastaneye kaldırıldı.

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Haber Merkezi DHA
Tartıştığı iş arkadaşının kulağını kesip sırtından bıçakladı
İş arkadaşının kulağını kesip sırtından bıçaklayan Salih A..

Olay, bugün akşam saatlerinde Tabduk Emre Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarında meydana geldi. Salih A. ile Hakkı A., mesaileri bittikten sonra Yavuz Sultan Selim Bulvarında karşılaştı. İki arkadaş arasında belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Salih A., arkadaşı Hakkı A.'nın kulağının bir kısmını kesip, sırtından bıçakla yaraladı. Salih A. da kavgada bıçakla ellerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hakkı A. olay yerindeki bir otomobille, Salih A. ise ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hakkı A.'nın kesilen kulağı acil serviste yapılan müdahaleyle yeniden dikildi.

İlk müdahalesi aynı hastanede yapılan Salih A. da güvenlik gerekçesiyle özel bir hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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