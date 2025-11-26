Taş Tepeler projesi 5. yıl toplantısı Şanlıurfa’da gerçekleşti

Şanlıurfa, insanlık tarihinin en eski izlerini barındıran Taş Tepeler Projesi’nin 5. yılını kutluyor. Karahantepe Karşılama Merkezi’nde düzenlenen “Taş Tepeler Projesi 5. Yıl Toplantısı”na Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, bakanlık bürokratları, akademisyenler, kazı ekipleri ve çok sayıda davetli katıldı. Programda ayrıca Çin, Mısır ve Avrupa ülkelerinden çok sayıda gazeteci de yer aldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, programda yaptığı konuşmada, Şanlıurfa’nın 12 bin yılın toplumsal ve kültürel birikimini yapısında damıtarak, bu günü geçmişin temelleri üzerine kurduğunu belirterek, “Taş Tepeler Projesi’nin 5. yılı, yalnızca bir arkeolojik projenin dönüm noktası değil; insanlık tarihinin yeniden yazılmasına vesile olan büyük bir bilimsel emek yolculuğunun da sembolüdür. Şanlıurfa, tarihin her döneminde yolların, kültürlerin ve fikirlerin birbirine kavuştuğu bir yer olmuştur” dedi.

BAŞKAN GÜLPINAR: “ŞANLIURFA, NEOLİTİK ÇAĞ’IN KALBİ”

Göbeklitepe ve Karahantepe’nin Dünyanın ilk kült alanları olarak bilinen, insanlık tarihinin en eski ritüel mekânlarını bağrında taşıyan iki büyük miras olduğunu dile getiren Başkan Gülpınar, “Sefertepe, Sayburç, Çakmaktepe, Mendiktepe, Gürcütepe, NevaliÇori, Mezraa-Teleilat ve Akarçay Tepe… Her biri, Neolitik Çağ’ın farklı bir yüzünü, farklı bir evresini bize anlatan benzersiz alanlardır. Bu bölgede bulunan her bir yapı taşı, insanlık tarihinin en eski sorularına verilen yeni bir cevaptır. Tüm bunlar, Şanlıurfa’nın yalnızca bir şehir değil; Neolitik Çağ’ın kalbi olduğunun en güçlü göstergeleridir. Ve biz, bu topraklarda bulunan her bulguya yalnızca bir arkeolojik keşif olarak değil,insanlığın ortak hafızasına emanet edilmiş birer değer olarak bakıyoruz” diye ifade etti.

“ŞANLIURFA’NIN ZİYARETÇİ SAYISI ARTTI”

Başkan Gülpınar, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın stratejik öncülüğüyle; Göbeklitepe’nin UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi’ne girmesi, 2019’un ‘Göbeklitepe Yılı’ ilan edilmesi, Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından hazırlanan Göbeklitepe’deki monolit imitasyonunun Birleşmiş Milletler’e sanat hediyesi olarak sunulması, Kadim mirasımızın dünya sahnesinde yeni bir görünürlük kazanmasına vesile olmuştur. Son olarak başta Karahantepe’nin keşfi ve yeni kazı alanlarıyla birlikte Şanlıurfa, dünya turizm destinasyonlarında bir numaralı yerlerden biri hâline gelmiş; bu alanlara yönelik artan gizem, ilgi ve merak özellikle yabancı ziyaretçi sayımızı belirgin ölçüde yükseltmiştir.

“BU BÜTÜNCÜL MİRASA SAHİP ÇIKMAYI ASLİ GÖREVİMİZ KABUL EDİYORUZ”

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak bu bütüncül mirasa sahip çıkmayı asli görevimiz kabul ediyoruz. Taş Tepeler Alan Yönetimi ile uyumlu şekilde; ulaşım, çevre düzenlemesi, altyapı, ziyaretçi yönetimi, tanıtım ve lojistik desteklerimiz aralıksız devam etmektedir. Elbette Şanlıurfa’nın bu büyük potansiyeli, güçlü bir kültürel diplomasiyle dünyaya anlatıldığında gerçek değerine ulaşacaktır. Son yıllarda gerek ulusal ziyaretlerde gerek uluslararası programlarda şehrimizin mirasını en etkili şekilde tanıtmak için geniş kapsamlı çalışmalar yürüttük. Bakanlıklarımızla, üniversitelerimizle, ulusal ve uluslararası medya ile kurduğumuz iş birlikleri sayesinde Taş Tepeler artık yalnızca bilim insanlarının değil, dünya kamuoyunun da yakından takip ettiği bir marka hâline gelmiştir. Yurt dışı temaslarımızda, uluslararası fuarlarda ve kültürel etkinliklerde Şanlıurfa’nın sesi, insanlık tarihinin ilk sesi olarak daha gür duyulmaya devam edecektir. Bu büyük yolculukta emeği geçen tüm bilim insanlarımıza, kazı ekiplerine, bakanlıklarımıza ve Taş Tepeler Projesi'ne gönülden katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Bizler, bu eşsiz mirası gelecek nesillere hem korunmuş hem anlaşılmış hem de hak ettiği değeri bulmuş şekilde teslim etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Taş Tepeler Projesi’nin 5. yılının şehrimiz, ülkemiz ve insanlık adına hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

BAKAN ERSOY: “TAŞ TEPELER BÖLGESİ DÜNYANIN NEOLİTİK BAŞKENTİ OLARAK TESCİLLENECEK”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kapsamlı arkeolojik çalışmalar, Neolitik insanın yaşamına, sanatına, toplumsal yapısına ve kaynak kullanımına dair ayrıntılı veriler sunduğunu belirterek, “Önümüzdeki dönemde mikro analizler, arkeometrik çalışmalar, teknoloji ve sembolik buluntulara odaklanan araştırmalar ile doğal çevre, etnoarkeoloji ve koruma faaliyetlerinin daha da güçlendirilmesi hedefleniyor. İnanıyoruz ki bu kapsamlı çalışmalar Taş Tepeler Bölgesini dünyanın Neolitik başkenti olarak tescillendirecektir” dedi.

Göbeklitepe’nin, açıldığı günden bu yana 4 milyon ziyaretçiyi ağırlayarak insanlık tarihinin kalbine uzanan benzersiz bir yolculuğun kapılarını araladığını vurgulayan Bakan Ersoy, “Bu yıl 750 bine yakın ziyaretçiye ulaşılması, bölgenin dünya çapındaki çekim gücünün giderek arttığını açıkça göstermektedir. Göbeklitepe ve Taş Tepeler, hem Şanlıurfa’nın hem de ülkemizin turizm potansiyelini her geçen gün daha da yukarı taşımaktadır” diye ifade etti.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ve Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, Taş Tepeler Projesi’nin önemine vurgu yaparak, projenin Şanlıurfa’ya sağladığı katkılara dikkat çekti.