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Taş Yolunu kullanan sürücülere uyarı yapıldı

Taş Yolunu kullanan sürücülere uyarı yapıldı

08:2311/04/2025, Cuma
IHA
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Erzincan'ın Kemaliye ilçesindeki taş yol, 132 yılda tamamlandı.
Erzincan'ın Kemaliye ilçesindeki taş yol, 132 yılda tamamlandı.

Kemaliye Kaymakamlığından Taş Yolu'nda oluşan su birikintilerine müdahale edilmesi hakkında bilgilendirme yapılarak herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına vatandaşların tedbirli olmalarının önem arz etmekte olduğu belirtildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "Mevsimsel yağışlar ve kar sularının erimesiyle birlikte Kemaliyeliler Taş Yolu'nun belirli bölgelerinde aşınmalarına bağlı su birikintileri oluşmuştur. Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü ekiplerince Taş Yolu'nda biriken suların pompalarla drenajı ve deplase çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca sular çekildikten sonra aşınan yerlerin dolgusu gerçekleştirilecektir.

Vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde ulaşım sağlamaları için bölgede çalışmalar devam edecek olup, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına vatandaşlarımızın tedbirli olmaları önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.

#Erzincan
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#Taş Yolu
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