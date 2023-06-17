Tatil başladı

Son ders zilinin çalmasıyla dün çalmasıyla 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı tamamlandı ve yaklaşık 19 milyon öğrenci karne heyecanı yaşadı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri bir yıllık emeklerinin karşılığını alırken, veliler de evlatlarının heyecanına ortak oldu. 12 Eylül 2022'de başlayan eğitim yılının ardından yaz tatiline kavuşan öğrenciler, yaz boyu çeşitli etkinlikler yapacak. 5 Haziran'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesinde yapılan merkezi sınava giren öğrenciler ise sonuçlarını 26 Haziran'da öğrenecek.

11 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK

Okulların kapanmasının ardından 3 ay tatil yapacak öğrenciler, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı’na 11 Eylül Pazartesi günü başlayacak. 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı’nda okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler, diğer öğrencilerden bir hafta önce uyum eğitimi alacak. Yaz tatilinde öğretmenler gelişimlerini sürdürecek. Öğretmenlere yönelik mesleki gelişim eğitimi, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle yaz tatili süresince yapılacak.

GÜZEL VE ÇOK MUTLU BİR YIL GEÇİRDİK

2 milyon 689 bin 701 öğrencinin karne almanın sevincini yaşadığı İstanbul’da ise bazı okullarda karne gününe özel programlar düzenlendi. Ataşehir Şehit Öğretmen Hasan Akan İlkokulu'nda her sınıf, karne günü için farklı konseptlerde hazırlandı. Öğrenciler karnelerini ve karne hediyelerini öğretmenlerinin elinden aldı. Öğrenciler günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. İlkokul 2. sınıf öğrencisi Elif Kaya, çok mutlu ve karne alacağı için heyecanlı olduğunu belirterek "Tatilde teyzem ile birlikte Karasu'ya, oradan da köye gideceğim." dedi. İlkokul 1. sınıf öğrencisi Masal Özdemir'in annesi Şenay Özdemir çok heyecanlı olduğunu dile getirerek, "Bundan sonraki eğitim öğretim hayatının da bu seneki kadar güzel geçmesini diliyorum. Çok hızlı geçti zaman. Okumayı çok hızlı öğrendi. Güzel anlaştı sınıfıyla, arkadaşlarıyla, öğretmeniyle, okuluyla. Güzel ve çok mutlu bir yıl geçirdik" diye konuştu.

10 ikiz ve 2 üçüzün karne sevinci

Samsun’un Atakum ilçesinde 900 öğrencisi bulunan Bayındır İlkokulu’nda minik 10 ikiz ve 2 de üçüz öğrenci karne almanın mutluluğunu yaşadı. Karnelerini alan ikizler ve üçüzlerin mutluluğu yüzlerinden okundu. Kimi zaman birbirlerine benzemenin dezavantaj kimi zaman da aynı okulda okumanın bir avantaj olduğunu anlatan öğrenciler, birbirlerinin derslerine yardımcı olduklarını, kimi zaman arkadaşları kimi zaman ise öğretmenleri tarafından karıştırıldıklarını söylediler.

Buruk heyecan

6 Şubat’ta deprem felaketini yaşayan 11 ildeki öğrenciler de karne heyecanını yaşadı. Depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta öğrenciler hasarsız ve hafif hasarlı olan 821 okulda eğitim öğretim yılını tamamladı. Kentte toplamda 295 bin 234 öğrenci karnelerini aldı. Malatya, Gazinatep, Hatay, Adıyaman, Kilis, Adana ve Şanlıurfa’da da öğrenciler valilerin katıldığı törenlerle karnelerine kavuştu.











