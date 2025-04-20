TBMM, 23 Nisan özel gündemiyle toplanacak: 105'inci yıl dönümü

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bu hafta Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında özel gündemle toplanacak.





Genel Kurul, 23 Nisan Çarşamba günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 105'inci yıl dönümü dolayısıyla TBMMBaşkanı Kurtulmuş'un başkanlığında özel gündemle toplanacak. Burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra siyasi parti temsilcileri konuşacak. Etkinlikler, Kurtulmuş'un ev sahipliğinde düzenlenecek resepsiyon ile devam edecek.





ASILSIZ İHBARLARA İLİŞKİN TEKLİF





Genel Kurulda ayrıca 112'yi meşgul edenlere yönelik müeyyidelerin artırılmasını içeren, 'Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşmelerine başlanacak. Teklife göre; 112 Acil Çağrı Merkezi'ni meşgul etmek amacıyla arayarak görevlilerle konuşan veya ısrarla çağrı bırakanlara uygulanan idari para cezası 250 liradan 1500 liraya yükseltilecek. Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın asılsız olduğunun olay yerine giden ekiplerce tutanakla tespit edilmesi halinde ise 15 bin lira idari para cezası verilecek.





Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından mevzuat hükümleri gereği yürütülen hizmetler kapsamında elde edilen gelirler, 'özel gelir' olarak kaydedilecek. Bakanlık gelirleri yine bakanlık bütçesi içerisinde kullanılacak. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) uzman ve uzman yardımcıları da sınav, yeterlilik, tez ve uzmanlığa atanma gibi hususlar bakımından Devlet Memurları Kanunu'nun ek 41'inci maddesindeki hükümlere tabi olarak istihdam edilecek.







