TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail'in en büyük gücü İslam ülkelerinin parçalanmış olması

"İsrail'in sivillere karşı acımasızca, dünyanın gözü önünde sürdürdüğü bu saldırılar, bize çok açık bir şekilde ders vermelidir. Artık katliam boyutlarını aşmış ve soykırım olarak ifade edilmesi mümkün olan bu katliamın, durdurulamamasının önündeki en büyük nedenlerden birisi de maalesef bölge ülkelerinin dağılmışlığı, bölünmüşlüğü ve parçalanmışlığıdır.

İsrail'in en büyük gücü, arkasındaki Batı ülkelerinin vermiş olduğu sınırsız ve koşulsuz destek değildir. İsrail'in en büyük gücü, ne yazık ki bölge ülkelerinin ve İslam ülkelerinin parçalanmış olmasıdır.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 120 ülke, İsrail'in aleyhine karar almasına rağmen bu karar, tatbik edilememektedir.