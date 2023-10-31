TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail'in en büyük gücü İslam ülkelerinin parçalanmış olması

Numan Kurtulmuş, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Muhammed Miftah Takala ile bir araya geldi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'teki makamında Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Muhammed Miftah Takala ile bir araya geldi. Kurtulmuş, Türkiye ve Libya'nın güçlü tarihsel bağlara sahip olduğunu belirterek, Trablus'taki hükümetin güçlü bir şekilde varlığına devam etmesi ve tek bir çatı altında toparlanmasını arzu ettiklerini söyledi.
"Saldırılar bize ders vermelidir"
Orta Doğu'daki sorunların temel nedenlerinin İslam ülkelerinin kendi aralarındaki iç çatışmaları ve ortak noktalara doğru hareket etme kabiliyetlerinin azalması olduğunu aktaran Kurtulmuş, şunları söyledi:
"Türkiye'nin bir ağırlığı vardır"
Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Muhammed Miftah Takala da Türkiye ile Libya ilişkilerinin ortak çıkarlar doğrultusunda her zaman daha da ileriye gitmesi için çalıştıklarını dile söyledi.
Türkiye'ye Filistin'e desteği için teşekkür eden Takala, "Gazze'deki kardeşlerimize karşı saldırıların durdurulması için sizden ricamız; çabalarınızı devam ettirmenizdir. Filistin halkına karşı yapılan bu katliamların durulması için Türkiye'nin bildiğiniz gibi bir ağırlığı vardır. Bunun için Türkiye'nin diğer ekonomik güçlere karşı bir girişimde bulunması temenni etmekteyiz. İslami ve şerefli duruşundan dolayı bugün Türkiye Cumhuriyeti, uluslararası düzeyde ağırlığı olan bir ülke durumundadır" şeklinde konuştu.