TBMM Başkanı Mustafa Şentop: İsrail'in hesap vermesi şart

Şentop, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu'nun davetiyle Türkiye'yi ziyaret eden Ürdün Temsilciler Meclisi Filistin Komitesi heyetini Divan Salonu'nda kabul etti.

Türkiye ile Ürdün'ün, köklü tarihi ve beşeri ilişkilere sahip olan ve söz konusu ilişkileri her alanda geliştirmek için karşılıklı gayret sarf eden iki ülke olduğunu söyleyen Şentop, "Ülkelerimiz arasındaki düzenli ziyaretleri ve istişareleri devam ettirmek, bu çerçevede parlamentolarımız arasındaki iş birliği ve temaslarımızı çeşitlendirmek ikili ilişkilerimizin önde gelen hedeflerindendir." diye konuştu.

Ürdün'ün, Kudüs'teki kutsal mekanların hamisi olarak üstlendiği kritik vazifeyi ve Filistinlilerin haklarının korunması için sağladığı katkıları takdirle takip ettiklerini dile getiren Şentop, "Filistin halkı, tarihte emsali görülmemiş bir saldırıyla karşı karşıyadır. İsrail, yasa dışı yerleşim yeri planlarına, Kudüs'teki hukuk dışı uygulamalarına ve Harem-i Şerif'in kutsiyetini ihlal etmeye devam ediyor." dedi.

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OYNAT 01:47 TBMM Başkanı Şentop: İsrail işlediği suçlar nedeniyle hesap vermeli TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu'nun davetiyle Türkiye'yi ziyaret eden Ürdün Temsilciler Meclisi Filistin Komitesi heyetini Divan Salonu'nda kabul etti. İsrail'in önceki yönetiminin mübarek ramazan ayında Batı Şeria ve Kudüs'teki ihlalleri nedeniyle yaşanan son çatışmalarda, masum Filistinlilere karşı aşırı ve orantısız güç kullanımıyla yüzlerce sivilin hayatını kaybettiğini, binlerce sivilin yaralandığını hatırlatan Şentop, 'İsrail'in işlediği suçlar nedeniyle uluslararası alanda hesap vermesinin ve Gazze'ye uyguladığı insanlık dışı ablukayı kaldırmasının temin edilmesi şart.' dedi. BiP'te paylaş

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"İsrail'in hesap vermesi şart"

İsrail'in önceki yönetiminin mübarek ramazan ayında Batı Şeria ve Kudüs'teki ihlalleri nedeniyle yaşanan son çatışmalarda, masum Filistinlilere karşı aşırı ve orantısız güç kullanımıyla yüzlerce sivilin hayatını kaybettiğini, binlerce sivilin yaralandığını hatırlatan Şentop, şunları kaydetti:

"Bu yaşananların tekrarlanmaması için meselenin kökeninde yatan İsrail işgalinin sona erdirilmesine yönelik somut adımlara ihtiyaç bulunduğu açıktır. Bu çerçevede, Filistin'de ateşkesin sağlanmasından memnuniyet duyuyor ve ateşkesin sürdürülebilir olmasını temenni ediyoruz. Uluslararası yerleşik parametreler temelinde iki devletli çözüm gayretlerinin ve barış görüşmelerinin yeniden canlandırılmasının elzem olduğu kanaatindeyiz. İsrail'in işlediği suçlar nedeniyle uluslararası alanda hesap vermesinin ve Gazze'ye uyguladığı insanlık dışı ablukayı kaldırmasının temin edilmesi şarttır. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında işlediği uluslararası insani hukuk ve insan hakları hukuku ihlallerini soruşturmak üzere bağımsız bir uluslararası komisyon kurulmasını öngören bir karar kabul etmesi bizleri memnun etmiştir. İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamentolar Arası Birliği (İSİPAB) çatısı altındaki Filistin Komitesi'nin de bu konuda atacağı adımlar etkili olacaktır. Bu düşünceyle, söz konusu komiteyi, parlamento başkanları seviyesinde ev sahipliğimizde İstanbul'da toplamayı planlıyoruz."

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"İsrail'in tutumuna karşı güçlerimizi birleştirmek zorundayız"

Ürdün Temsilciler Meclisi Filistin Komitesi Başkanı Muhammed Cemil ez-Zahrawy de iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerinin geliştirilmesinin önemine değindi.

Filistin davasının her zaman destekçisi olan Türkiye'nin, özellikle Kudüs konusunda büyük çabaları bulunduğunu belirten Zahrawy, "İki ülke ve parlamentolar arasındaki ilişki ve çabaların birleştirilmesi de çok büyük önem teşkil ediyor. İki ülke parlamentoları arasındaki ortak çalışmalar bizim için büyük güç teşkil edecek. Çalışmaların yanında iki parlamento arasındaki bütün bu konularla ilgili koordinasyonu sağlamak da yapılacak atılımlar açısından ivme kazandıracak. Sizleri resmen Ürdün'e davet etmek istiyoruz." dedi.

Kabule, TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan da katıldı.

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