TBMM Başkanı Şentop: Erdoğan'ın aday olması için istisna hükme gerek yok

Meclis Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına yönelik itirazlar hakkında konuştu.





Şentop'un açıklamalarından satır başları şöyle:





"Daha önce de itiraz yapıldı. Bu bir rutindir. Bu konuyu bir tek cümle kullanarak ve o cümleyi tekrarlayarak ispat ettiğini sanan bazı arkadaşlar var. Bugün bir avukat arkadaşımız, Meclis Başkanı bu konuda konuşamaz diyor. Konuşma polisi rolü de üstlenmiş.





Meclis Başkanı tarafsızdır diyor. Halbuki Anayasa'nın 94. maddenin son fıkrası Meclis Başkanı'nın hangi konularda sınırlaması olduğunu tarif ediyor. Tarafsızlık şekilde Anayasa'nın bir tanımı yok.





Cumhurbaşkanı'nın tekrar aday olacağını savunan Meclis Başkanı, Adalet Bakanı ve Cumhurbaşkanı Danışmanı var diyor. Bu konuda Anayasa hukukçuları var. Kendisinden farklı düşünceleri okumamış.





Avukat olarak söyleyecek olursak binlerce avukat bu görüşü paylaşıyor. Bu tartışma hukuki değil, siyasi bir tartışma.





Anayasa'nın 101'inci maddesi, yani en fazla iki kere cumhurbaşkanı seçilmesiyle ilgili madde 30 Nisan 2018'de yürürlüğe girmiştir. Bir kanun hükmü yürürlüğe girdikten sonraki olaylara uygulanır. 30 Nisan 2018'den sonra Türkiye'de bir kere Cumhurbaşkanı seçimi yapılmıştır. 14 Mayıs'ta yapılacak seçim, 30 Nisan 2018'den sonra yapılacak ikinci seçimdir."











