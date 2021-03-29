Gündem TBMM Başkanı Şentop Hak ve hukukumuzu antlaşmalar korumaz
POLİTİKA

TBMM Başkanı Şentop: Hak ve hukukumuzu antlaşmalar korumaz

TBMM Başkanı Şentop: Hak ve hukukumuzu antlaşmalar korumaz

TBMM Başkanı Şentop, İstanbul'da TÜGİAD 18. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Hak ve hukukumuzu antlaşmalar korumaz; antlaşmaları hak ve hukukumuzu koruma kudretimiz ve kararlığımız var eder" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
TBMM Başkanı Şentop: Hak ve hukukumuzu antlaşmalar korumaz
TBMM Başkanı Mustafa Şentop

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul’da TÜGİAD 18. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, "Endüstri 5.0'ın konuşulduğu dünyada, teknoloji, ekonomi için hayati önem taşıyor. Geleceğin dünyasında yer almak istiyorsak özellikle gençlerimizi bu alanlara yönlendirmeli, daha fazla teşvik etmeli, onlar için daha fazla zemin oluşturmalıyız." dedi.

KODLAMA EĞİTİMİ KÜÇÜK YAŞTA VERİLİYOR

TBMM Başkanı Şentop "Dijital dönüşüm ve yapay zeka temelli bütün teknolojilerin menşeinde var olan 'yazılım ve kodlama' erbabına yakın gelecekte daha çok ihtiyacımız olacağının farkındayız. Bugün ortaokul seviyesinde kodlama öğrenen çocuklarımızın varlığı bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Gençlerimizin bu alanlarda öncü çalışmalar yapacaklarına dair güvenim sonsuz." diye konuştu.

  • "Hak ve hukukumuzu antlaşmalar korumaz; antlaşmaları hak ve hukukumuzu koruma kudretimiz ve kararlığımız var eder. Vatanımızın teminatı, kara ve denizlerdeki egemenlik haklarımızın teminatı, kelimeler, cümleler değil, bizzat devletimizin kudreti, ordumuzun gücü ve milletimizin istiklal sevdası ve kararlılığıdır."

TBMM Başkanı Şentop, "Uluslararası anlaşmaların hukuk tekniği bakımından konuştum. Montrö, Lozan gibi anlaşmalarla ilgili hususta çıkma gibi bir şeyin mevzubahis olmayacağını çok çarpıcı, akılda kalıcı ifadeyle de söyledim." diye konuştu.

Abone Ol Google News
15 milyonu geçti

15 milyonu geçti

​Koronavirüsle mücadelede önemli aşama.
Son hamsiler tezgahta

Son hamsiler tezgahta

​'Böyle giderse sadece resimde göreceğiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

​1. Su Şurası Lansmanı programında konuşuyor.

​Yüzde 96,4'ü yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandı.

Devlet <br>desteğiyle kurdu

Devlet
desteğiyle kurdu

Şimdi Türkiye'nin her yerine gönderiyor.

​"Bizim için bu kılıç çok önem arz etmektedir"

​Renault ve Tofaş'ın ardından Ford Otosan da üretime ara veriyor.

​Mısır medyası geminin normal rotasına döndüğünü yazdı.

Kar Kaplanları'nın zorlu mücadelesi.
Ölüm riskine aldırmadan poz veriyorlar

Ölüm riskine aldırmadan poz veriyorlar

​Kelebekler Vadisi'nde tehlikeli fotoğraf çekimi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.