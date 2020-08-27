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Gündem TBMM Başkanı Şentop Libyadaki meşru hükümete saygı bekliyoruz
POLİTİKA

TBMM Başkanı Şentop: Libya'daki meşru hükümete saygı bekliyoruz

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Libya'da uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı olarak bulunan ve faaliyet gösteren çeşitli devletlerin, komşu Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa dahil olmak üzere hukuka, Libya'daki meşru hükümete ve kararlarına saygı göstermesini beklediğimizi ifade etmek isterim." dedi.

Haber Merkezi AA
TBMM Başkanı Şentop, Libya Yüksek Konsey Başkanı Mişri ile görüştü.
TBMM Başkanı Şentop, Libya Yüksek Konsey Başkanı Mişri ile görüştü.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Libya Yüksek Konsey Başkanı Halid el-Mişri ile Meclis Başkanlığı İstanbul Ofisi'nde gerçekleştirilen görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Görüşmede, hem Libya'daki mevcut durum hem de yeni gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Şentop, Türkiye'nin başından beri Libya halkının güvenliği, istikrarı, Libya'da önce ateşkesin sağlanması, daha sonra da iç barışın temin edilmesi yönünde kararlılıkla desteğini sürdürdüğünü vurguladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye, uluslararası hukuka göre Libya'da meşru hükümet ile ilişkide olan ve ona destek veren tek devlettir. Biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'in tanımış olduğu hükümetle siyasi iktidarla Türkiye anlaşmalar yapmıştır. Bugün Türkiye'nin Libya'da bulunmasının sebebi de uluslararası hukuka göre bu anlaşmalardır, bu zemindir. Hem darbecilere hem de Libya'daki istikrarı ve iç huzuru bozmak için gayret gösteren kukla devletlere, taşeron devletlere, paralı askerlere, lejyonerlere Libya'nın istikrarını bozma konusunda müsaade etmeyeceğiz. Türkiye bu konuda, Libya'daki meşru hükümetin ve Libyalı kardeşlerimizin yanında yer almaya kararlılıkla devam edecektir."

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"Darbeci Hafter'in tutumu şüphelere yol açtı"

Son günlerde Tobruk'taki Meclisin Başkanı Akile Salih ve Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac arasında ateşkes mutabakatı gerçekleştirildiğini hatırlatan TBMM Başkanı Şentop, şunları söyledi:

"Biz bunun gerçekten kalıcı olmasını, Libya'da iç savaşın sona ermesi ve Libya'nın hem toprak bütünlüğünün hem siyasi bütünlüğünün sağlanması bakımından bir adım olmasını temenni ediyoruz. Ancak darbeci Hafter'in bu konudaki tutumunun birtakım şüphelere yol açtığını da ifade etmek isterim. Buradan çağrımız, Libya'da uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı olarak bulunan ve faaliyet gösteren çeşitli devletlerin, komşu Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa dahil olmak üzere hukuka, Libya'daki meşru hükümete ve onun kararlarına saygı göstermesini beklediğimizi ifade etmek isterim. En kısa zamanda ateşkesin sağlanması ve siyasi birliğin iç barışın sağlanmasına yönelik temennimi de tekrar ifade etmek isterim."

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