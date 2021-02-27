TBMM Başkanı Şentop, merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın kabrini ziyaret etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, merhum Başbakan Merhum Necmettin Erbakan vefatının 10'uncu yılında kabri başında ziyaret etti.

Ziyaretin ardından konuşan Şentop, "Kıymetli Erbakan hocamız Türkiye Cumhuriyetine büyük hizmetler etmiş birisi. Önce akademisyen olarak daha sonra sivil toplum kuruluşlarında ardından milletvekili olarak parlamentoda siyasi parti genel başkanı olarak siyasette, daha sonra da 54'ncü hükümette başbakan olarak memleketimize büyük hizmetler yapmıştı. Hizmetleri sadece kendi yaptıklarıyla değil, yetiştirdiği insanlarla ve Türkiye'ye sunmuş olduğu ufukla, projelerledir. Aynen isminde olduğu gibi necmuddindir. Yani dinin yıldızıdır" dedi.

AA Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, merhum Başbakan Merhum Necmettin Erbakan vefatının 10'uncu yılında kabri başında ziyaret etti.

Necmettin Erbakan'ın zor zamanlarda siyaset yaptığını söyleyen Şentop, "Kendi alanında akademisyen olarak iş hayatında çalışmış olsaydı çok parlak başarılar elde edebilirdi. Ancak kişisel özellikleri ve ikbalini inandığı dava uğruna feda etmeyi, bu yolda gayret göstermeyi seçmiştir. Jenerasyonuna baktığımızda rahmetli Ecevit, Demirel ve Türkeş'le beraber siyaset yapmışlardır. Kendisinin seçmiş olduğu alan Türkiye'de zor bir alandır. Bu alanda siyaset yapabilmek için büyük özgüvene sahip olmak, davaya adanmış olmak gerekirdi. Tüm bu vasıflar zor zamanda çıkmış olduğu yolda kendisiyle beraber yetiştirdiği kişilerle yürümüştür. Milli görüş siyasetini yapmanın zor olduğu zamanda Türkiye'yi bu noktaya getirmiştir. Kendisini rahmetle anıyoruz" diye konuştu.



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OYNAT 00:59 Merhum Necmettin Erbakan'ın Ayasofya konuşması tekrar gündemde: Ölümünün 10'uncu yılında Ayasofya'da anılacak Milli Görüş'ün merhum lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın Ayasofya Camii'nin açılışının önemini anlatan bir konuşması yeniden gündeme geldi. Erbakan'ın o görüntülerde, 'Ayasofya bir cami olarak kullanılmak mecburiyetinde olduğu halde, sırf Batılılardan korkulduğu için kapatılmış, bir müze halinde kullanılmaya kalkışılmıştır.



Elbette Ayasofya camidir. Cami olarak ibadete açılacaktır.' ifadeleri yer alıyor.



Merhum Başbakan Necmettin Erbakan, 10 yıl önce Hakk'ın rahmetine kavuşmuştu. En büyük mücadeleleri arasında Ayosofya'nın tekrar ibadete açılması bulunuyordu. Necmettin Erbakan, vefatının 10. yıl dönümünde, 10 Temmuz 2020'de Cumhurbaşkanı kararnamesiyle ibadete açılan Ayasofya'da dualarla anılacak.



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