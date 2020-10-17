TBMM Başkanı Şentop'tan Ermenistan'ın saldırılarına tepki

"S400'ler Beştepe'yi korumak için alındı" sözleri hatırlatılan Akşener: Yanılmadım hala şüphelerim var

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e HaberTürk'te Rusya'dan satın alınan Beştepe'nin güvenliği için tedarik edildiği iddiaları hatırlatıldı. Sinop'taki test atışlarının ardından 'S400'ler konusunda yanıldınız mı?' sorusu yöneltilen Akşener, 'Yanılmadım hala şüphelerim var. Amerika'nın ve NATO'nun bu konu hakkında çok hassas olduğunu biliyorum' ifadelerini kullandı.