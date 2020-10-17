TBMM Başkanı Şentop'tan Ermenistan'ın saldırılarına tepki

Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarına tepki gösteren
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Hala bu savaş suçlarına göz yumanlar, uluslararası hukuk önünde suç ortağı olarak itham olunacaklarını da bilmelidirler." dedi.
- Şentop, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Haydut devlet Ermenistan’ın Gence ve Mingeçevir şehirlerine düzenlediği füze saldırılarında yine masum siviller hedef alındı. Hâlâ bu savaş suçlarına göz yumanlar, uluslararası hukuk önünde suç ortağı olarak itham olunacaklarını da bilmelidirler" ifadelerini kullandı.