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Gündem TBMM Başkanı Şentoptan Ermenistanın saldırılarına tepki
POLİTİKA

TBMM Başkanı Şentop'tan Ermenistan'ın saldırılarına tepki

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Hala bu savaş suçlarına göz yumanlar, uluslararası hukuk önünde suç ortağı olarak itham olunacaklarını da bilmelidirler" dedi.

Haber Merkezi AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop
TBMM Başkanı Mustafa Şentop

Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarına tepki gösteren

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Hala bu savaş suçlarına göz yumanlar, uluslararası hukuk önünde suç ortağı olarak itham olunacaklarını da bilmelidirler." dedi.

  • Şentop, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Haydut devlet Ermenistan’ın Gence ve Mingeçevir şehirlerine düzenlediği füze saldırılarında yine masum siviller hedef alındı. Hâlâ bu savaş suçlarına göz yumanlar, uluslararası hukuk önünde suç ortağı olarak itham olunacaklarını da bilmelidirler" ifadelerini kullandı.

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