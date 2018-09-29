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İSTANBUL

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan şehit Sedat Mekan'ın ailesine ziyaret

TBMM Başkanı Yıldırım şehit ailesini ziyaret etti

TBMM Başkanı Yıldırım, Şırnak'ta bulunan üs bölgesine 29 Nisan'da PKK'lı teröristlerce yapılan saldırı sonucu şehit olan Piyade Er Sedat Mekan'ın ailesini ziyaret etti. Şehitlerin, peygamberlerin komşusu olduğunu belirten Yıldırım, "Allah bize onların komşusu olmayı nasip etsin" dedi.

Haber Merkezi AA
Yıldırım, şehidin anne ve babasına Kur'an-ı Kerim ile Türk bayrağı takdim etti.
Yıldırım, şehidin anne ve babasına Kur'an-ı Kerim ile Türk bayrağı takdim etti.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 29 Nisan'da Şırnak'ta şehit olan Piyade Er Sedat Mekan'ın baba evine ziyarette bulundu.

Şırnak Bestler-Dereler Kurtdağı üs bölgesine 29 Nisan'da PKK'lı teröristlerce yapılan saldırı sonucu şehit olan Mekan'ın ailesinin Yenibosna'daki evine giden Yıldırım, taziyelerini ilettikten sonra şehidin ailesiyle sohbet etti.

Şehitlerin, peygamberlerin komşusu olduğunu belirten Yıldırım, "Allah bize onların komşusu olmayı nasip etsin" ifadelerini kullandı.

Duaların okunmasının ardından Yıldırım, şehidin anne ve babasına Kur'an-ı Kerim ile Türk bayrağı takdim etti.

Yıldırım'a ziyarette İstanbul Valisi Vasip Şahin de eşlik etti.

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