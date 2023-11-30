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TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Bozdağ, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

14:44 - 30/11/2023 Perşembe
AA
TBMM

TBMM

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" hakkında yaptığı konuşmada, bugüne kadar engellilere yönelik yasal ve anayasal düzenlemelerde pozitif ayrımcılığı gözettiklerini belirtti.


Kamuda istihdamla ilgili taleplerin geldiğini, bu konunun Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına iletildiğini dile getiren Bayram, öğretmenlik, hakimlik yapan engellilerin, belediye başkanı adayı gösterilmesini istedi.


AK Parti'li Bayram, engellilerin yanında olduklarını ve onlara destek vermeyi sürdüreceklerini vurguladı.


CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz ise Aydın'daki çiftçilerin mağduriyetler yaşadığını söyledi. Artan üretim maliyetleri konusunda iktidardan destek alamadıklarını savunan Karakoz, çiftçinin tarlasında ekim yapıp yapmamayı düşünür hale geldiğini öne sürdü.


Karakoz, Aydın'da çevre sorunlarının bulunduğunu, çevre ve temiz enerji mücadelesine devam edeceklerini belirtti.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu da Bursa'da ruhsatsız faaliyet gösteren firmalar ile "stajyer ve çırakların, sigorta girişleriyle ilgili yaşadıkları sorunlar" hakkında konuştu.

#tbmm genel kurulu
#Bekir Bozdağ
#AK Parti
33 dakika önce
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