TBMM’de ilk mesai Çelik’in dosyası

TBMM Genel Kurulu, iki aylık aranın ardından bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuşmasıyla açılacak.

Yeni yasama yılına yoğun bir gündemle başlayacak Meclis Genel Kurulu saat 14.00’te özel oturumla toplanacak. TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un birleşimi açmasının ardından yapacağı sunuş konuşması sonrası Erdoğan, milletvekillerine seslenecek. Her yıl Meclis açılışında protokolün ve siyasi partilerin davetli olduğu geleneksel resepsiyon ise bu yıl salgın nedeniyle düzenlenmeyecek.

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BÜTÇE MARATONU

Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu TBMM Karma Komisyonu, hakkında “nitelikli cinsel saldırı” ve “tehdit” suçlamasıyla fezleke düzenlenen ve yasama dokunulmazlığının kaldırılması istenen eski HDP’li bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik’in dosyasını görüşmek amacıyla, cuma günü saat 10.30’da toplanacak.

Genel Kurul’da ise ilk olarak bu ay süresi dolacak Irak ve Suriye tezkeresi görüşülecek. Siyasi parti grupları ise önümüzdeki hafta salı gerçekleştirilecek. Ardından Meclis’in 2021 yılı bütçe maratonu başlayacak. 17 Ekim’e kadar Meclis’e sunulması beklenen bütçe ilk olarak Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ardından Genel Kurul’da ele alınacak. Görüşmeler bu yıl salgın nedeniyle komisyonun toplantı salonu yerine TBMM Tören Salonu’nda gerçekleştirilecek.

AK PARTİLİLER TEST YAPTIRACAK

Meclis’in bu yılki ana gündem maddelerinden birini seçim yasalarının ve Meclis İçtüzüğü değişikliğinin oluşturması bekleniyor. Açılış için AK Parti Grubu, partisinin tüm milletvekillerinden Kovid-19 testi yaptırmalarını istedi. Genel Kurul’u izleyecek gazetecilerden de test yaptırmaları istendi. Açılışa protokol ve davetiyeli izleyiciler dışında ziyaretçi kabul edilmeyecek.

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