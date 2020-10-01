Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem TBMMde ilk mesai Çelikin dosyası
POLİTİKA

TBMM’de ilk mesai Çelik’in dosyası

Yeni yasama yılına yoğun bir gündemle başlayacak Meclis Genel Kurulu saat 14.00’te özel oturumla toplanacak. Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu TBMM Karma Komisyonu, hakkında “nitelikli cinsel saldırı” ve “tehdit” suçlamasıyla fezleke düzenlenen ve yasama dokunulmazlığının kaldırılması istenen eski HDP’li bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik’in dosyasını görüşmek amacıyla, cuma günü saat 10.30’da toplanacak.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Tuma Çelik
Tuma Çelik

TBMM Genel Kurulu, iki aylık aranın ardından bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuşmasıyla açılacak.

Yeni yasama yılına yoğun bir gündemle başlayacak Meclis Genel Kurulu saat 14.00’te özel oturumla toplanacak. TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un birleşimi açmasının ardından yapacağı sunuş konuşması sonrası Erdoğan, milletvekillerine seslenecek. Her yıl Meclis açılışında protokolün ve siyasi partilerin davetli olduğu geleneksel resepsiyon ise bu yıl salgın nedeniyle düzenlenmeyecek.

HDP'li Mensur Işık'ın döve döve hastanelik ettiği iddia edilen eşi Ebru Işık'ın polis ifadesi ortaya çıktı: Küfürler ederek gözüme yumruk attı
GÜNDEM
HDP'li Mensur Işık'ın döve döve hastanelik ettiği iddia edilen eşi Ebru Işık'ın polis ifadesi ortaya çıktı: Küfürler ederek gözüme yumruk attı

BÜTÇE MARATONU

Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu TBMM Karma Komisyonu, hakkında “nitelikli cinsel saldırı” ve “tehdit” suçlamasıyla fezleke düzenlenen ve yasama dokunulmazlığının kaldırılması istenen eski HDP’li bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik’in dosyasını görüşmek amacıyla, cuma günü saat 10.30’da toplanacak.

Genel Kurul’da ise ilk olarak bu ay süresi dolacak Irak ve Suriye tezkeresi görüşülecek. Siyasi parti grupları ise önümüzdeki hafta salı gerçekleştirilecek. Ardından Meclis’in 2021 yılı bütçe maratonu başlayacak. 17 Ekim’e kadar Meclis’e sunulması beklenen bütçe ilk olarak Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ardından Genel Kurul’da ele alınacak. Görüşmeler bu yıl salgın nedeniyle komisyonun toplantı salonu yerine TBMM Tören Salonu’nda gerçekleştirilecek.

AK PARTİLİLER TEST YAPTIRACAK

Meclis’in bu yılki ana gündem maddelerinden birini seçim yasalarının ve Meclis İçtüzüğü değişikliğinin oluşturması bekleniyor. Açılış için AK Parti Grubu, partisinin tüm milletvekillerinden Kovid-19 testi yaptırmalarını istedi. Genel Kurul’u izleyecek gazetecilerden de test yaptırmaları istendi. Açılışa protokol ve davetiyeli izleyiciler dışında ziyaretçi kabul edilmeyecek.

Nitelikli cinsel saldırı ile suçlanan HDP'li Tuma Çelik'in dokunulmazlık dosyasında flaş gelişme
GÜNDEM
Nitelikli cinsel saldırı ile suçlanan HDP'li Tuma Çelik'in dokunulmazlık dosyasında flaş gelişme
Abone Ol Google News
Sayı kesinlikleçok daha fazla

Sayı kesinlikle
çok daha fazla

​Dünya Sağlık Örgütü'nden önemli açıklama.
Erdoğan yeniKuveyt Emiri ile görüştü

Erdoğan yeni
Kuveyt Emiri ile görüştü

Cumhurbaşkanı, ​dost Kuveyt halkına taziyelerini iletti.
Tünelin ucu göründü

Tünelin ucu göründü

​Bakan Koca: Çok yakında kendi aşımızın üretimine başlayacağız.
Ön talep başladı

Ön talep başladı

​Ormanköy'de mağaza ve dükkanlar açık hava konseptiyle yer alacak.
Kamikaze dronelar tek tek imha etti

Kamikaze dronelar tek tek imha etti

Ermenistan askerleri cephede neye uğradıklarına şaşırdı.
15 Aralık'ta açılıyor

15 Aralık'ta açılıyor

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu müjdeyi verdi.

Terim uyardı: <br>'Telafisi yok'

Terim uyardı:
'Telafisi yok'

​Fatih Terim'den futbolcularına ülke puanı mesajı.
Moskova'ya çağırdılar

Moskova'ya çağırdılar

​Rusya'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a toplantı çağrısı.
Son 37 metre

Son 37 metre

Türkiye'nin en yükseği, dünyanın üçüncüsü olacak.

Tek koşulu açıkladı

Tek koşulu açıkladı

Aliyev'den çatışmalara ilişkin önemli açıklama.

Mültecilerin ülkelerine dönmeleri için fon hazırlığı yapıyorlar.

Denizli'de bulundu: 9 milyon yıl önce yaşadığı tahmin ediliyor
Gündem

Denizli'de bulundu: 9 milyon yıl önce yaşadığı tahmin ediliyor

Denizli'de yürütülen yüzey araştırmalarında, 9 milyon yıl önce yaşadığı tahmin edilen fil ve karıncayiyenin de aralarında olduğu 8 farklı hayvan türüne ait fosile rastlandı. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ahmet İhsan Aytek, "Bu yıl çok önemli bir keşif yaparak Anadolu'da daha önce hiç tespit edilmemiş bir hortumlu memeli fosili keşfettik. Özellikle karıncayiyen fosili, Türkiye'de çok az rastlanan bir hayvan olması bakımından çok büyük önem taşımakta" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye videolu mesaj: Önümüzdeki 10 yıl insanlığın kaderini tayin edecek
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye videolu mesaj: Önümüzdeki 10 yıl insanlığın kaderini tayin edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Biyolojik çeşitliliğin korunmasını ve ekonomiye katkısını kısa vadeli hedefler olarak asla görmemeliyiz. Ekonomik sektörlerin tamamında farkındalığı artırarak bu alanda özel sektörlerin yatırım yapmasını teşvik etmeli, karşı karşıya kaldığımız sorunları birer fırsata çevirmeliyiz. 2022’de BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 16. Taraflar Konferansına ev sahipliği yapacak ve 2 yıllık dönem başkanlığı görevini yerine getirecek Türkiye bu süreçte biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için gerekli adımların atılmasında öncü rol oynayacaktır. Önümüzdeki on yıl insanlığın kaderini tayin edecek. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri için biyolojik çeşitliliğin korunmasına ihtiyaç var." dedi.
Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan'ı Moskova'da toplantıya çağırdı
Dünya

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan'ı Moskova'da toplantıya çağırdı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları ile Moskova’da toplantı yapılması çağrısında bulundu. Lavrov, "Rusya olarak Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Moskova'da toplantıya çağırıyoruz" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.