TBMM'de yerel seçim arası

Türkiye 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere hazırlanıyor.





Partilerin seçime girecek belediye başkan adayları belirlendi ve tanıtımları devam ediyor.





Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ise seçim maratonundan önce mesaisinin son haftasına girdi.





Meclis'te önümüzdeki hafta 8. Yargı Paketi değerlendirilecek. 8. Yargı Paketi'nden sonra ise Meclis tatile çıkacak.









Meclis'te seçim arası





8’inci Yargı Paketi’nin Genel Kurul’da kabul edilmesinin ardından TBMM, 29 Şubat’ta çalışmalarına seçim arası verecek.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm siyasi parti liderleri, milletvekilleri sahada olacak ve seçim propagandaları gerçekleşecek.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar 10 miting yaparak çeşitli illerde halkla buluştu. Erdoğan'ın seçim dönemine kadar 30'u aşkın ili daha ziyaret etmesi bekleniyor.





8. Yargı Paketi'nde neler yer alacak?





-Enerji ve madenlerle ilgili maddeler





8. Yargı Paketi'nde enerji ve madenlerle ilgili maddeler yer alacak. Meclis'te görülülecek pakette yasa teklifinde Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninde meydana gelen facia ile ilgili maddeler de yer alacak.





-Emekli ikramiyesi





2024'te emekli ikramiyesi olarak 3 bin lira verilmesi kararlaştırılmıştı. Bu teklifle birlikte emeklilere dini bayramlarda yılda iki kez verilecek emekli ikramiyeleri de onaylanacak.





-Örgüte üye olmadan suç işleyenlere verilecek cezalar





Yasa teklifi, ayrıca örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişiye verilen cezaları ele alacak.





Buna göre teklif örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişiye işlediği suç için verilen cezanın yanında 2 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapis cezası getirilmesi planlanıyor.





-Tazminat Komisyonu





Kahramanmaraş merkezli depremlerde uygulandığı gibi olağanüstü hal döneminde iş yükünü azaltmak için geçici olarak kurulan "Tazminat Komisyonu"nun kalıcı hale gelmesi de düzenleyen maddeler arasında bulunuyor.





Uzun süren yargılamalarla ilgili ise manevi tazminat talepleri Anayasa Mahkemesi'nden (AYM) önce Adalet Bakanlığı'na bağlı Tazminat Komisyonu'nda görüşülecek.











