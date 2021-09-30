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POLİTİKA ANKARA

TBMM'nin 23 yıllık elektronik sistemi yenilendi

TBMM Genel Kurulu'nda 1998'den beri kullanılan elektronik oylama ve yoklama sistemi, yeni yasama yılı öncesinde tamamen yenilendi. Genel Kurul kameraları, reji ve stüdyosu yenilenen TBMM TV, çalışmaları, yeni dönemden itibaren izleyicilere HD kalitesinde aktaracak

Haber Merkezi AA
TBMMnin 23 yıllık elektronik sistemi yenilendi
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Çalışmalarına 17 Temmuz'da ara veren Meclis, 2,5 aylık aranın ardından mesaisine 1 Ekim Cuma günü yeniden başlayacak. TBMM Genel Kurul Salonu'nda, 27. Dönem 5. Yasama Yılı öncesi yürütülen tadilat çalışmalarında sona gelindi.

1998'den bugüne hizmet veren TBMM Genel Kurulu elektronik oylama ve yoklama sistemi, teknolojik ömrünü tamamlaması ve yeni ihtiyaçlara cevap verememesi nedeniyle yenilendi. TBMM'nin tüm elektronik altyapısı son teknolojiye uyarlandı. Meclis'te uygulamaya girecek yeni sistemin altyapısı için Genel Kurul zeminine gerekli elektronik aksam döşendi.

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Bu kapsamda milletvekillerinin, yeni sisteme uygun şekilde parmak izleri alınıyor. İktidar ve muhalefet kulislerinde salgın kurallarına uygun olarak parmak izlerinin alınması için stantlar oluşturuldu.

Milletvekili sıralarına, bilgisayar ve şarj bağlantı üniteleri konuldu. 23 yıllık elektronik sistemin yenilenmesiyle, başta TBMM gündemi olmak üzere, kağıt olarak dağıtılan her şey elektronik olarak milletvekili sıralarındaki ekranda dijital ortamda yer alacak.

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TBMM TV yeni dönemde HD kalitesinde yayın yapacak

Meclis'te yürütülen tüm çalışmaları kamuoyuna aktaran TBMM TV de yeni yasama yılına tamamen yenilenen teknik altyapısıyla girecek.

Genel Kurul kameraları, reji ve stüdyosu yenilenen TBMM TV, çalışmaları yeni dönemden itibaren izleyicilere HD kalitesinde aktaracak.

Meclis Başkanlık Divanı'nın sağ ve soluna, görüşmelerin canlı aktarılacağı iki led ekran yerleştirildi. Konuşmacının adı, soyadı ve seçildiği il ekrana yansıtılacak.

Ses sistemi de tamamen yenilendi. Bu kapsamda, Genel Kurul Salonu'nun basın locası altındaki bölümde, teknik uzmanların bulunduğu kontrol odası oluşturuldu.

Bu arada Meclis yerleşkesine araçla girişlerde plaka tanıma sistemine geçildi.

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