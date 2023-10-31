TCG Anadolu İstanbul'da yeniden halkın ziyaretine açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her biri milletimizin gurur abidesi olan muhteşem eserler ve hizmetlerle Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına çok daha güçlü, çok daha müreffeh, çok daha itibarlı şekilde adım atıyoruz" dedi.