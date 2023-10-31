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TCG Anadolu İstanbul'da yeniden halkın ziyaretine açıldı

Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla İstanbul'da halkın ziyaretine açıldı. Sarayburnu limanında bulunan gemi 31 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.

09:23 - 31/10/2023 Salı
Yeni Şafak
TCG Anadolu

TCG Anadolu

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamaya göre, TCG Anadolu gemisi, Cumhuriyet'in 100’üncü yılı dolayısıyla bugünden itibaren İstanbul'da halkın ziyaretine açıldı.

Sarayburnu limanında bulunan gemi 31 Ekim-02 Kasım 2023 tarihlerinde saat 10.00-18.00 arasında gezilebilecek.

TCG Anadolu'nun özellikleri

Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde inşa edilen TCG Anadolu, 230 metre uzunluk, 32 metre genişlik ve 9 bin 200 metre kare büyüklüğe sahip.

Uçuş güvertesinin yer aldığı gemiye aynı anda 6 helikopter iniş ve kalkış yaparken, SİHA'lar da konuşlanabiliyor.

1200 askeri personelin bulunduğu TCG Anadolu, 30 yataklı hastaneye ve 2 ameliyathaneye sahip.

TCG Anadolu, amfibi harekat ve hava harekatı başta olmak üzere insani yardım ve kontrol gemisi görevlerinde de kullanılabilecek.

27 bin 500 ton deplasmanı ile Türk donanmasının en büyük savaş gemisi olma özelliğine sahip gemide 11 güverte, 6 stoplu uçuş platformu, hangar, hafif ve ağır güvertelerine 4 mekanize çıkarma gemisi konuşlanabilecek havuz bulunuyor.

Askeri gemi, ağır ve hafif araç güvertelerinde 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı (ZAHA), 6 zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), 15 römork ve 33 muhtelif araç taşıyabilme özelliğine sahip.

TCG Anadolu, gemi yakıt ikmali yapmaksızın Türkiye'den Japonya'ya ya da Avusturalya'ya intikal edebiliyor.

#TCG Anadolu
#Cumhuriyet
#İstanbul
#Sarayburnu
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