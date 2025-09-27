TCG İSTANBUL MİDLAS ile güçlendi

Türk savunma sanayii, yüksek yerlilik oranı ile inşa edilen platformları millî silah sistemleriyle buluşturmaya devam ediyor. Son olarak yüzde 85 yerlilikle İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda üretilen Türkiye’nin ilk millî fırkateyni TCG İSTANBUL (F-515) kritik bir teste imza attı. Geçtiğimiz ay yapılan testte ROKETSAN tarafından geliştirilen HİSAR-D RF Hava Savunma Füzesi, Millî Dikey Atım Lançer Sistemi (MİDLAS) üzerinden başarıyla ateşlenerek hedefi tam isabetle vurdu.





UZUN MENZİL ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Gemi, hem su üstü hem hava hedeflerine karşı yüksek etkinlik sağlayan modern bir savaş platformuna dönüştü. Türkiye, MİDLAS ile önemli bir kabiliyete erişmiş durumda. MİDLAS sayesinde Türkiye, Rusya, Güney Kore ve Çin dışında yerli dikey atım sistemine sahip dördüncü ülke konumuna geldi. Geçtiğimiz süreçte TCG İSTANBUL’dan Hisar-D füzeleri de MİDLAS aracılığıyla ateşlenmişti. Önümüzdeki dönemde yeni bir Hisar-D atışının gerçekleştirilmesi beklenirken, SİPER uzun menzilli hava savunma füzesinin çalışmalarının da sürdüğü ifade ediliyor.





YERLİ SİSTEMLE DONATILDI

İSTİF sınıfı fırkateynlerin ilki olma özelliğini taşıyan TCG İstanbul 4 Şubat 2020’de kızağa konuldu. 23 Ocak 2021’de denize indirildi ve 19 Ocak 2024’te Türk Deniz Kuvvetleri envanterine katıldı. TCG İSTANBUL, Türk savunma sanayiinin önde gelen şirketleri ASELSAN ve Roketsan tarafından geliştirilen çok sayıda yerli sistemle güçlendirildi.



