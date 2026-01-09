Yeni Şafak
Türkiye Diyanet Vakfı evlenecek gençlere 500 bin lira geri ödemesiz çeyiz desteği sağlayacak

Türkiye Diyanet Vakfı evlenecek gençlere 500 bin lira geri ödemesiz çeyiz desteği sağlayacak

9/01/2026, Cuma
Projeden yararlanmaya hak kazanan çiftlere, 500 bin lira tutarında çeyiz yardımı yapılacak.
Projeden yararlanmaya hak kazanan çiftlere, 500 bin lira tutarında çeyiz yardımı yapılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV, 2026-2035 Aile ve Nüfus 10 Yılı kapsamında 500 bin liralık evlilik yardımı projesini başlatıyor. 18-35 yaş arası yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi gençlerin faydalanacağı kampanyaya 13-31 Mart tarihleri arasında başvurulacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı’nın (TDV) iş birliğinde yürütülen “İki İnsan Bir Hayat” projesi kapsamında, yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi nişanlı gençlere evlilik sürecinde maddi destek sağlanacak. Proje çerçevesinde, şartları sağlayan çiftlere 500 bin lira tutarında geri ödemesiz çeyiz yardımı verilecek.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2026-2035 döneminin “Aile ve Nüfus 10 Yılı” ilan edilmesi doğrultusunda hazırlanan proje, gençlerin evliliğe teşvik edilmesini ve aile kurumunun güçlendirilmesini amaçlıyor.



PROJE KAPSAMINDA SAĞLANACAK DESTEKLER

Ev eşyası başta olmak üzere temel ihtiyaçların karşılanması

500 bin TL geri ödemesiz çeyiz yardımı

Evlilik öncesi ve sonrası eğitim programları

500 bin TL çeyiz desteği şartları


Projeden yararlanmaya hak kazanan ve 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren nikahlarını müftülüklerde kıydıran çiftlere, 500 bin lira tutarında çeyiz yardımı yapılacak.


KİMLER BAŞVURABİLECEK?

18-35 yaş aralığında olmak

Türkiye’de ikamet etmek

Yetim, öksüz veya ihtiyaç sahibi olmak

Aylık gelirin, iki asgari ücret toplamını aşmaması

İlk evliliğini yapacak olmak


BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Projeden faydalanmak isteyen çiftler, başvurularını 13-31 Mart tarihleri arasında TDV’nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirecek.


Başvuru tarihleri: 13 – 31 Mart

Sonuç açıklama: 4 – 8 Mayıs


EVLİLİK OKULU ZORUNLU OLACAK

Projeye dahil edilen çiftler, evlilik öncesi ve sonrası “Evlilik Okulu” kapsamında düzenlenecek seminerlere katılacak. Eğitimlerde, aile hayatı, iletişim, sorun çözme ve bilinçli evlilik konularında bilgilendirme yapılacak.


Projeye katkı sağlamak isteyen hayırseverler, TDV’nin bağış platformu üzerinden destek verebilecek.




