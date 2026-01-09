Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV, 2026-2035 Aile ve Nüfus 10 Yılı kapsamında 500 bin liralık evlilik yardımı projesini başlatıyor. 18-35 yaş arası yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi gençlerin faydalanacağı kampanyaya 13-31 Mart tarihleri arasında başvurulacak.
Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı’nın (TDV) iş birliğinde yürütülen “İki İnsan Bir Hayat” projesi kapsamında, yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi nişanlı gençlere evlilik sürecinde maddi destek sağlanacak. Proje çerçevesinde, şartları sağlayan çiftlere 500 bin lira tutarında geri ödemesiz çeyiz yardımı verilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2026-2035 döneminin “Aile ve Nüfus 10 Yılı” ilan edilmesi doğrultusunda hazırlanan proje, gençlerin evliliğe teşvik edilmesini ve aile kurumunun güçlendirilmesini amaçlıyor.
Ev eşyası başta olmak üzere temel ihtiyaçların karşılanması
500 bin TL geri ödemesiz çeyiz yardımı
Evlilik öncesi ve sonrası eğitim programları
500 bin TL çeyiz desteği şartları
Projeden yararlanmaya hak kazanan ve 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren nikahlarını müftülüklerde kıydıran çiftlere, 500 bin lira tutarında çeyiz yardımı yapılacak.
18-35 yaş aralığında olmak
Türkiye’de ikamet etmek
Yetim, öksüz veya ihtiyaç sahibi olmak
Aylık gelirin, iki asgari ücret toplamını aşmaması
İlk evliliğini yapacak olmak
Projeden faydalanmak isteyen çiftler, başvurularını 13-31 Mart tarihleri arasında TDV’nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirecek.
Başvuru tarihleri: 13 – 31 Mart
Sonuç açıklama: 4 – 8 Mayıs
Projeye dahil edilen çiftler, evlilik öncesi ve sonrası “Evlilik Okulu” kapsamında düzenlenecek seminerlere katılacak. Eğitimlerde, aile hayatı, iletişim, sorun çözme ve bilinçli evlilik konularında bilgilendirme yapılacak.
Projeye katkı sağlamak isteyen hayırseverler, TDV’nin bağış platformu üzerinden destek verebilecek.