Türkiye Diyanet Vakfı Gazze için Mısır'ın Ariş kentine 20 tır insani yardım gönderdi

Bu yardım çalışmalarının aslında Türk milletinin Gazze'deki mağdur ve mazlum Filistin halkına gösterdiği şefkat ve hassasiyetin bir yansıması olduğuna vurgu yapan Şen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aylar sonra bu yardımları mümkün kılan zemin, Türkiye'nin büyük katkıda bulunduğu, Mısır, ABD ve Katar'ın Hamas ve İsrail'le müzakere ettiği ateşkes anlaşmasıdır. Bu sayede Mısır üzerinden geniş ölçekli yardımların girişi sağlanabildi. Yani Türkiye hem ateşkeste hem uzun vadeli barışta hem de insani yardımların Gazze'ye girişinde Mısır'la işbirliği halinde bölgesel ortaklarla çok büyük çabalar harcadı."