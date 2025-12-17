Türkiye Diyanet Vakfı Liberya'da yeni su kuyuları açtı

TDV'den yapılan açıklamada, Liberya'nın Cape Mount ve Lofa başta çeşitli bölgelerinde inşa edilen yeni su kuyularının faaliyete geçtiği bildirildi. Açıklamada, açılış törenlerine yerel yöneticiler ile çok sayıda vatandaşın katıldığı, su kuyularının yerel halk tarafından büyük sevinçle karşılandığı belirtildi.