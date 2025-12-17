Yeni Şafak
Türkiye Diyanet Vakfı Liberya'da yeni su kuyuları açtı

11:3117/12/2025, Çarşamba
AA
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) suya ulaşmakta güçlük çeken coğrafyalarda yürütülen "Bir Damla Bir Hayat" projesi kapsamında Liberya'da su kuyuları açtı.

TDV'den yapılan açıklamada, Liberya'nın Cape Mount ve Lofa başta çeşitli bölgelerinde inşa edilen yeni su kuyularının faaliyete geçtiği bildirildi. Açıklamada, açılış törenlerine yerel yöneticiler ile çok sayıda vatandaşın katıldığı, su kuyularının yerel halk tarafından büyük sevinçle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, açılış törenlerine yerel yöneticiler ile çok sayıda vatandaşın katıldığı, su kuyularının yerel halk tarafından büyük sevinçle karşılandığı belirtildi.



Bugüne kadar Liberya genelinde toplam 56 su kuyusunun inşa edildiği bilgisi verilen açıklamada, 150 binden fazla Liberyalının temiz içme suyuna erişiminin sağlandığı kaydedildi.



TDV, suya erişimin sınırlı olduğu bölgelerde "Bir Damla Hayat" projesi kapsamında kalıcı çözümleri hayata geçirme ve yaşam koşullarını iyileştirmeyi hedefliyor.


#liberya
#su kuyusu
#Türkiye Diyanet Vakfı
#tdv
