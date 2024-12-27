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Tedbirler alındı: İstanbul yeni yıla hazır

Tedbirler alındı: İstanbul yeni yıla hazır

Şahin Şen
04:0027/12/2024, Cuma
G: 27/12/2024, Cuma
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Merter Polis Evi’nde düzenlenen programda konuşan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İstanbul’un güvenliği için planlarını anlattı.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, medya kuruluşlarının yöneticileriyle bir araya geldi. Merter Polis Evi’nde düzenlenen programda konuşan Yıldız, İstanbul’un güvenliği için planlarını anlattı. Yıldız, “İstanbul’un Huzuru Türkiye’nin huzurudur. Vatan Caddesi'nden Esenyurt gibi uzak ilçelere müdahale zor. Bunun için suçlarda yerinde müdahale için asayiş bürolarını aktif hale getireceğiz. İlk adım müdahale istasyonları kuracağız” dedi. Yılbaşı kutlamaları için gerekli tedbirlerin alındığını belirten Yıldız, “Beyoğlu, Şişli, Bakırköy, Beşiktaş Kadıköy gibi ilçelerdeki kutlamaların planlaması yapıldı. Taksim’de merkez kuruldu” ifadelerini kullandı.



#Yılbaşı
#Yeni Yıl
#Güvenlik

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