Tedbirler alındı: İstanbul yeni yıla hazır

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, medya kuruluşlarının yöneticileriyle bir araya geldi. Merter Polis Evi’nde düzenlenen programda konuşan Yıldız, İstanbul’un güvenliği için planlarını anlattı. Yıldız, “İstanbul’un Huzuru Türkiye’nin huzurudur. Vatan Caddesi'nden Esenyurt gibi uzak ilçelere müdahale zor. Bunun için suçlarda yerinde müdahale için asayiş bürolarını aktif hale getireceğiz. İlk adım müdahale istasyonları kuracağız” dedi. Yılbaşı kutlamaları için gerekli tedbirlerin alındığını belirten Yıldız, “Beyoğlu, Şişli, Bakırköy, Beşiktaş Kadıköy gibi ilçelerdeki kutlamaların planlaması yapıldı. Taksim’de merkez kuruldu” ifadelerini kullandı.