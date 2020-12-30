Gündem Tedbirler arttığı ilçede vakalar yüzde 60 azaldı
KASTAMONU

Tedbirler arttığı ilçede vakalar yüzde 60 azaldı

Kastamonu’nun Daday ilçesinde koronavirüs denetimlerin ve tedbirleri artırılması sonucu vaka sayılarında yüzde 60 azalma görüldü. Daday’da koronavirüs tedbirleri kapsamında Daday İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar doğrultusunda resmi kurumlarda çalışan personellere koronavirüs testi yapılacak.

Haber Merkezi İHA
Daday’da koronavirüs tedbirleri kapsamında Daday İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar doğrultusunda resmi kurumlarda çalışan personellere koronavirüs testi yapılacak
Daday’da koronavirüs tedbirleri kapsamında Daday İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar doğrultusunda resmi kurumlarda çalışan personellere koronavirüs testi yapılacak

Kastamonu Daday İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, ilçede son zamanda koronavirüs vakalarının artış göstermesi üzerine tedbirlerin ve denetimlerin arttırılması noktasında yeni kararlar aldı.

Alınan kararların uygulanması sonucu Daday’da geçtiğimiz aya göre vaka sayılarında yüzde 60 oranında azalma görüldü.

Vatandaşları rehavete kapılmadan temizlik, maske ve mesafe kuralı ile diğer alınan tedbirlere uymaları konusunda uyaran yetkililer, bu zorlu süreci birlik ve beraberlik içinde atlatacaklarını ifade ettiler.

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Daday’da resmi kurumlarda çalışanlara zorunlu test yapılacak

Daday’da koronavirüs tedbirleri kapsamında Daday İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar doğrultusunda resmi kurumlarda çalışan personellere koronavirüs testi yapılacak. Test yapılırken hiç bir kurumda aksaklık yaşanmaması için programlı bir şekilde uygulanan koronavirüs testi Hükümet Konağı önünde Daday Devlet Hastanesi ve Daday Toplum Sağlığı Merkezi işbirliğinde bugün başladı.

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