Tehditleri anlattı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, önceki gün gerçekleştirdiği liderler turuna ilişkin açıklamalar yaptı. Görüşmelerin samimi ve anlayışlı bir ortamda geçtiğini belirten Akar, “Turlarımız çok iyi oldu. Karşılıklı görüşmeler ve yararlı değerlendirmeler yaptık. Onların soruları oldu, anlattık. Genel başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

AYNI VATANDA YAŞIYORUZ

Savunma ve güvenlik konularının herkesi ilgilendirdiğini vurgulayan Akar, “Bu konu hepimizin konusu ve birbirimizi desteklememiz lazım. Siyasi, felsefi veya ekonomik görüşler farklı olabilir. Ama aynı vatanda yaşıyoruz” diye konuştu. Akar, liderlere, Türkiye’nin S-400’e olan acil ihtiyacını, mevcut tehdit algılamalarını aktardı, ABD’nin olası yaptırımlarının TSK’nın harbe hazırlık durumunu etkilememesi için alınan tedbirlere ilişkin detaylı bilgi verdi.

NATO’DA İLK TEMAS

Temasların ardından önceki akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la da görüşen Akar, temaslarına ilişkin bilgi sundu. Akar'ın bugün Brüksel’de Amerikan muhatabıyla yapacağı görüşme öncesi son değerlendirmeler de bu toplantıda yapıldı.

Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında bugün Brüksel’de, Türkiye’ye tehdit içerikli mektup göndermesinin hemen ardından istifa eden ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan’dan boşalan koltuğu devralan Mark Esper ile bir araya gelecek. Akar’ın, muhatabına, iki müttefik ülke arasında tehdit dili kullanılmasından duyulan rahatsızlığı iletmesi yanında Türkiye’nin tezlerini bir kez daha hatırlatması bekleniyor.

JAPONYA’YA HAZIRLIK

İki savunma bakanı arasında Brüksel’de kurulacak bu temas, ABD Başkanı Donald Trump ve Erdoğan’ın 28-29 Haziran’da Japonya’da baş başa yapacakları görüşme öncesinde bir hazırlık olarak da görülüyor. Akar, Brüksel’den döndükten hemen sonra Cumhurbaşkanı ile birlikte Japonya’ya gidecek. Akar’ın Brüksel’de Amerika’nın S-400 krizi içine dahil etmek istediği NATO’nun Genel Sekreteri ile de baş başa görüşmesi planlanıyor.

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Yunan mevkidaşıyla görüşecek

Bakan Akar, Brüksel’de, Yunan mevkidaşı Evangelos Apostolakis ile de bir araya gelecek. Türk ve Yunan askeri heyetlerin ‘sorunların masaya yatırdığı’ görüşmelerde gelinen son aşamanın da iki ülke savunma bakanları arasında değerlendirileceği belirtildi.

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