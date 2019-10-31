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İSTANBUL TEKİRDAĞ

Tekirdağ ve İstanbul'da akaryakıt kaçakçılığı operasyonu: 1,5 milyon litre biyodizel akaryakıt ele geçirildi

Türkiye tarihinin en büyük akaryakıt kaçakçılığı operasyonu: 1,5 milyon litre biyodizel akaryakıt ele geçirildi

Tekirdağ ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda, Türkiye'de bir defada en fazla miktarda ele geçirilen kaçak akaryakıt olarak kayıtlara geçen, piyasa değeri yaklaşık 10 milyon avro olan, bir milyon 525 bin 915 litre biyodizel akaryakıt ele geçirildi.

Haber Merkezi AA
Türkiye tarihinin en büyük akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda 1,5 milyon litre biyodizel akaryakıt ele geçirildi.
Türkiye tarihinin en büyük akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda 1,5 milyon litre biyodizel akaryakıt ele geçirildi.

Tekirdağ ve İstanbul'da düzenlenen akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda 1 milyon 525 bin 915 litre biyodizel akaryakıt ele geçirildi.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünün yürüttüğü soruşturma kapsamında, Arnavutköy, Başakşehir, Küçükçekmece ve Silivri ilçelerinde kayıt dışı toplanan bitkisel atık yağların işlenerek biyodizel yakıt haline getirildiği belirlendi.

AA
Türkiye tarihinin en büyük akaryakıt kaçakçılığı operasyonu düzenlendi.

Kontrolsüz üretilen yakıtların araçların bozulmasına neden olması, ayrıca devletin vergi kaybına uğratıldığının anlaşılması üzerine, şüpheliler 4 ay teknik ve fiziki takibe alındı.

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Atık yağlara alkol ve kostik karıştırmışlar

Çalışma kapsamında, İstanbul'da toplanan atık yağların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından işleme lisansı bulunmayan bir kimya şirketi tarafından alındığı anlaşıldı.

AA
Tekirdağ ve İstanbul'da düzenlenen akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda 1 milyon 525 bin 915 litre biyodizel akaryakıt ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde faaliyet gösteren kimya şirketinin piyasadan toplanan bitkisel atık yağlara alkol ve kostik karıştırıp ısıtarak işleme tabi tuttuğu ve bu suretle illegal dizel motorlu araçlarda akaryakıt olarak kullanılan motorin ile benzer özellikte biyodizel yakıt imalatı yaptığı ve bunların bir kısmını Malkara ilçesinde başka bir tesiste depoladıkları tespit edildi.

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Türkiye tarihinin en büyük tarihi eser operasyonu

Kimya şirketinin imal ettiği biyodizel akaryakıtı Tekirdağ Limanı'na gelecek Malta bandıralı bir tanker gemi ile İspanya'ya, gümrük beyannamesinde yanıltıcı ibareler kullanarak sevkiyat yapacağının anlaşılması üzerine, 19 Eylül'de, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Tekirdağ KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince ortak operasyon düzenlendi.

Piyasa değeri 10 milyon avro

Sevkiyatın başladığı saatlerde güzergahtaki TIR, kamyon ve üretim tesislerine 40 ekibin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda, miktarı rekor olarak kayıtlara geçen, piyasa değeri yaklaşık 10 milyon avro olan, bir milyon 525 bin 915 litre kaçak biyodizel akaryakıt ile tanker ve tesislere el konuldu.

Bu sayede devletin vergi kaybının önüne geçilmiş oldu.

AA
Tekirdağ ve İstanbul'da düzenlenen akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda 1 milyon 525 bin 915 litre biyodizel akaryakıt ele geçirildi.

TÜBİTAK, biyodizel olduğunu tespit etti

Türkiye'de bir defada en fazla miktarda ele geçirilen kaçak akaryakıtın TÜBİTAK tarafından yapılan analizinde, biyodizel olduğu tespit edildi.

  • EPDK lisansı olmadan gerçek dışı beyanla yurt dışına akaryakıt ihraç etmeye çalışan kimya tesisi sahibi ve çalışanları İsmail A.(48), Hasan A. (47), Tufan A. (41), Fatih A. (24), Cuma A. (31), Mustafa Y. (46), Murat Ö. (44), Murat K. (48), Cengiz Celal K. (52), Atilla Mehmet K. (57), Hakan H. (42) ve Semra Ö. (42), 29 Ekim'de düzenlenen şafak operasyonuyla, 5607 sayılı Kanun'a muhalefet (Akaryakıtkaçakçılığı) suçundan gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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