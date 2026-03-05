Tekirdağ'da deniz 7 metre çekildi: Kral Yolu olarak bilinen yol su yüzeyine çıktı

Deniz suyunun çekilmesiyle sahildeki kayalıklar ile kentte "Kral Yolu" olarak bilinen yolun bir kısmı da su yüzeyine çıktı.

Çekilmenin meteorolojik bir durumdan kaynaklandığını ifade eden Eroğlu, "İnsanların denizin çekilmesinden dolayı tedirginlik yaşamasına gerek yok. Dönemsel olarak belli mevsimlerde rüzgarın hep aynı yönde esmesiyle beraber ortaya çıkan bir durum. Özellikle alçak kıyılarda çekilmeler belirgin bir şekilde gözükmektedir." dedi.