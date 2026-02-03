Dünyada bu ekmeğin eşi benzeri yok: Trabzon Vakfıkebir Ekmeği 28 Avrupa ülkesinde günlük satılacak

‘AB TESCİLİ İÇİN SÜREÇ DEVAM EDİYOR’





Başkan Koçal, ‘Vakfıkebir Ekmeği’ için Avrupa Birliği (AB) tescil başvurusunu yaptıklarını da hatırlatarak, "Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı ile iş birliği protokolü imzaladık. Vakfıkebir ekmeğimiz için Avrupa Birliği tescili müracaatında bulunduk ve sürecimiz devam ediyor. Avrupa Birliği tescili de alırsak Vakfıkebir ekmeğini bir kez daha tescillemiş olacağız. Avrupa’nın 28 ülkesinde ekmeğimiz günü birlik satılacak. O şartlar ve standartlara göre satışa sunulmuş olacak. İnşallah bunu da başarırız” diye konuştu.