Tekirdağ'da ilginç doğa olayı! Gökyüzünü gören telefona sarıldı: Deprem habercisi mi?

Tekirdağ’da gökyüzünü kaplayan kuşlar görsel şölen oluşturdu
Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde sabah saatlerinde gökyüzünü kaplayan yüzlerce kuş vatandaşları tedirgin etti. Bu ilginç doğa olayı cep telefonuyla kaydedilirken akıllara "Deprem habercisi mi?" sorusu geldi...
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi İstiklal-Kurtpınar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde sabahın erken saatlerinde ilginç bir doğa olayı yaşandı.
Günün ilk ışıklarıyla birlikte cadde üzerinde toplanan yüzlerce kuş, havalanarak gökyüzünü kapladı.
Sürü halinde uçan kuşlar mahalle sakinlerini tedirgin ederken, o anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.
