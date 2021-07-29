Tekirdağ'da korkutan yangın: İki ayrı fabrikada yangın çıktı



Edinilen bilgilere göre olay, Ergene ilçesine bağlı Marmaracık Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde yer alan fabrikaların olduğu bölümde sabaha karşı yangın çıktığının bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken itfaiye ekipleri de bir kimya fabrikası ile kapı imalatı yapan mobilya fabrikasında çıkan yangınlara müdahale etti.

Yangına Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Ergene, Çorlu, Çerkezköy, Tekirdağ e Muratlı’dan gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek önce kontrol altına aldı ardından yangın tamamen söndürüldü.

İki fabrikada maddi hasara neden olan yangının çıkış nedeninin tespit edilmesine yönelik olarak başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.