Tekirdağ'da tekstil fabrikasının kimyasal madde deposundan sızıntı

Marmaracık Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasının bahçesinde bulunan 20 ton kapasiteli kimyasal depoda patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından depodan kimyasal sızıntı etrafa yayılmaya başladı. Olay yerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Bu arada sızıntıdan etkilenen bir çocuğun Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi. Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, gazetecilere yaptığı açıklamada, sızıntı olduğunu öğrenir öğrenmez olay yerine geldiklerini söyledi.

Vatandaşların güvenliği için etrafın boşaltıldığını ifade eden Kızıltoprak, şunları kaydetti: