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Gündem Tekirdağda tekstil fabrikasının kimyasal madde deposundan sızıntı
TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da tekstil fabrikasının kimyasal madde deposundan sızıntı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, tekstil fabrikasının kimyasal deposunda meydana gelen patlama sonucu etrafa yayılan kimyasal sızıntıya müdahale ediliyor.

Haber Merkezi AA
Tekstil fabrikasının kimyasal deposunda meydana gelen patlama sonrası uzmanlar bölgede inceleme yapıyor
Tekstil fabrikasının kimyasal deposunda meydana gelen patlama sonrası uzmanlar bölgede inceleme yapıyor

Marmaracık Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasının bahçesinde bulunan 20 ton kapasiteli kimyasal depoda patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından depodan kimyasal sızıntı etrafa yayılmaya başladı. Olay yerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Bu arada sızıntıdan etkilenen bir çocuğun Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi. Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, gazetecilere yaptığı açıklamada, sızıntı olduğunu öğrenir öğrenmez olay yerine geldiklerini söyledi.

Vatandaşların güvenliği için etrafın boşaltıldığını ifade eden Kızıltoprak, şunları kaydetti:

  • "Bölgemizde bir sızıntı olduğu ifade edildi. Burada kimyasal depolama yapan bir tesisimizde formik asit sızıntısı olduğu ifade edildi. Bu da vatandaşlarımızda özellikle göz yaşarması ve koku almada zorluk çekmelerine sebebiyet verdi. Bunun üzerine etrafı boşalttık. Vatandaşlarımızın sağlığını güven altına aldık. Formik asitle ilgili de seyreltim yapmak üzere sağlık, AFAD ve itfaiye ekiplerini yönlendirdik. Olayı tamamen kontrol altına aldık. Yapacağımız iş kokunun giderilmesini sağlamak."
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