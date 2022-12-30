Teknolojiye 7 destek: 4 milyar liralık bütçe ayrıldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, teknoloji ve bilişim sektörünü desteklemek için 7 müjde birden açıkladı.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde “1 Milyon İstihdam Projesi Kamuoyu Bilgilendirme Programı”nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin teknolojideki heyecanını ve gayretini desteklemek için hazırladıkları müjdeleri anlattı. Erdoğan, ülkeye, millete, özellikle de bilişim alanında kendini yetiştiren gençlere hayırlı olmasını dilediği müjdeleri şöyle sıraladı:

DONANIM DESTEĞİ

- Birinci müjdemiz, Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında açıkladığımız 200 milyar liralık desteğin 4 milyar liralık kısmını teknoloji destek planı olarak ayırdık. Bu paketle teknoloji odaklı yatırım, blok zinciri, yapay zeka, akıllı şehir gibi alanlarda KOBİ ölçeğine sahip teknoloji firmalarımızı destekleyeceğiz.

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- İkinci müjdemiz, bir milyar lira kefalet limitini haiz, dijital dönüşümü destekleme paketiyle KOBİ'lerin dijital dönüşüm süreçlerini tamamlamalarını hedefliyoruz. Bu çerçevede KOBİ'lerimize personel desteği, internet altyapısı kurulumu ve kiralanmasına ilişkin giderler, donanım desteği ve yazılım lisansı giderleri gibi alanlarda destek vereceğiz.

YÜZDE 100 UZAKTAN ÇALIŞMA

- Üçüncü müjdemiz, veri merkezi sektörümüzü geliştirmek uluslararası veri merkezi ve bulut işletmecilerini ülkemize çekmek amacıyla mali teşvikler yanında icraat çalışması da yapıyoruz.

- Dördüncü müjdemiz, araştırma-geliştirme merkezleri ve teknoloji geliştirme bölgelerinde çalışan bilişim personeline yüzde 100 uzaktan çalışma desteği sağlayacağız.

- Beşinci müjdemiz, kamuda görev yapan bilişim personelinin sayısında 2023'te çok ciddi oranda artırıma gideceğiz.

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- Altıncı müjdemiz, kamu bankalarımız vasıtasıyla bilişim alanındaki girişimlere özel, 6 ay geri ödemesiz yeni bir girişimci kredisi vereceğiz.

- Yedinci müjdemiz, imalat ve bilişim sektörlerinde ilave istihdam yapan iş yerlerine verilen aylık 10 bin liraya kadar sigorta prim desteğini de 2023 sonuna kadar uzatacağız.

Gençler Cezeri’nin mirasını yaşatacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamunun bilişim altyapısına verdiği önemin en güzel sonuçlarının e-Devlet uygulamasıyla alındığına dikkati çekerek, bu altyapıları kuran ve idamesini sağlayan kurumların bilişim personeli ihtiyacının da hızla arttığını söyledi. Benzer gelişmelere özel sektör şirketlerinde de şahit olduklarını ifade eden Erdoğan, "Biz de kendimizi bu geleceğe göre hazırlamaya başladık. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun en önemli başlıklarının bilim, iletişim, dijital, verimlilik olduğunu sizlere hatırlatmak isterim. Gençlerimizde günümüz yazılım teknolojilerinin temelini oluşturan algoritmanın mucidi Harezmi'nin, robot teknolojisinin mucidi Cezeri'nin mirasını yaşatacak azmi ve iradeyi görüyorum." dedi.

Torunum bizi solladı

Bilgi teknolojilerinin hızla gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla ortaya çıkan nitelikli personel ihtiyacının, çeşitli alanlarda somut olarak görülmeye başlandığına işaret eden Erdoğan “Bu bakımdan Yazılımcı İstihdamı Projemizle Türkiye’nin dijital dönüşümüne de katkı sağlıyoruz” dedi. Erdoğan, temel eğitim grubundaki çocuklar ve ebeveynleri için hazırlanan eğitimlere gösterilen yüksek ilgiyi de buna bağladığını, projede 7 yaşından başlayıp 70 yaş üstüne kadar çıkan kullanıcı çeşitliliğinin, milletin topyekun teknolojik gelişmeleri sahiplendiğini gösterdiğini dile getirdi. Güvenli internet kullanımını öğrenmek için sisteme dahil olan 73 yaşındaki Mehmet Bey’in de dijital ebeveynlik eğitimi alan 51 yaşındaki Ayşe Hanım’ın da bu sürecin birer parçası olduğuna dikkati çeken Erdoğan, “Aynı şekilde 7 yaşındaki Poyraz’dan 8 yaşındaki Abdullah’a, 9 yaşındaki Alya’ya kadar 10 binlerce çocuğumuz, aldıkları eğitimle kodlama, yapay zeka, siber güvenlik konularına şimdiden hakim oldular. Benim torunum bile evde, 2 yaşında, 3 yaşında aman ya Rabb’im, bizi solladı gidiyor. Bu projeyle dijital alana giriş yapan evlatlarımızın ileride neler başarabileceklerini şimdiden hayal edebiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Yatırımlarımızı taçlandırıyoruz

Yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyümeyi esas alan bir yönetim olarak bu alanların her birindeki gelişmelerden ziyadesiyle memnuniyet ve heyecan duyduklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti: “İstihdamda, 31 milyonu geçerek tarihimizin en büyük rakamına ulaşmış olmak, en büyük sevinç kaynağımızdır. Sadece son bir yılda 1,5 milyona yakın istihdam sağlamış olmamız, uyguladığımız programın gücüne ve isabetine işaret ediyor. Hiç şüphesiz bu süreçteki en önemli avantajımız, beşeri sermaye gücümüzün zenginliğidir, yani sizlersiniz. Geçtiğimiz 20 yılda altyapımıza yaptığımız büyük yatırımı, yetişmiş insan potansiyelimizle taçlandırarak, Türkiye Yüzyılı’na güçlü bir giriş yapmayı hedefliyoruz.”

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Yazılım için eğitim sayısı 2 katına çıkıyor

Nitelikli iş gücünü artırmak gayesiyle 2020 yılında başlattıkları 1 Milyon Yazılımcı İstihdamı Projesi’ne değinen Erdoğan, ücretsiz sunulan ve herhangi bir şart aranmayan proje portalına kayıt yaptıran vatandaşların 33 iş kolundan birini seçerek, sistemdeki 1800 saati bulan 216 eğitime dahil olabildiğini aktardı. “Başlangıcından bugüne hedefi de aşarak 1 milyon 96 bin 566 kişi bu program üzerinden eğitimlerini tamamladı” diyen Erdoğan, “Görülen ilgi sebebiyle projemizi devam ettirme, önümüzdeki yıl sistemdeki eğitim sayısını 2 katına çıkarma kararı aldık. Kurumlarımızın sahip olduğu teknoloji gücünü, gençlerimizi geleceğe hazırlamak için harekete geçiriyoruz” ifadelerini kullandı. Proje kapsamında, Türkiye’de bir ilk olarak hazırlanan kariyer rehberinde emeği olan sektör uzmanları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcisi şirketlerin de aralarında olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Türkiye’nin en büyük şirketlerinin de aralarında olduğu 237 şirketimiz tarafından açılan 500’den fazla iş ilanına 10 binden fazla gencimiz başvuru yaptı. Özel ve kamu bankaları ile yapılan çevrim içi işe alım yarışmalarında başarılı olanlar hemen görevlerine başladı” diye konuştu.

İstihdamı artıracak projeler

Teknolojinin gelişmesinin sadece Türkiye’de değil dünyada da büyük çapta nitelikli iş gücü ihtiyacını ortaya çıkardığını vurgulayan Erdoğan, “Ortaya çıkacak yeni mesleklere ve becerilere dair talebi hızla karşılamak için mevcut mekanizmalar dışında araçları da devreye alıyoruz. Ar-Ge merkezlerimizle, teknoparklarımızla, kuluçka merkezi desteklerimizle, tersine beyin göçü teşviklerimizle önemli bir yere geldik” dedi. Ulusal teknoloji girişimciliği stratejisiyle 2030 yılına kadar 100 bin teknoloji girişimini kurma kararlılığını geçen aylarda ilan ettiklerini anımsatan Erdoğan, “Destekleyeceğimiz geleceğin mesleği sayısını, 25’ten 100’e çıkarttık. İşbaşı eğitim programlarının süresini 6 aydan 9 aya yükselttik. Bunlarla kalmıyor, bilişim başta olmak üzere çeşitli alanlarda istihdamı artıracak yeni projeler, programlar hayata geçiriyoruz” diye konuştu.

Karadağ Cumhurbaşkanı geliyor

Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Dukanovic, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle bugün Türkiye'ye geliyor. İstanbul'daki görüşmede, Türkiye ve Karadağ arasındaki ilişkiler çeşitli boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmelerde, Balkanlar başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

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