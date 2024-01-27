Tekstil yatırımları istihdamı yükseltti

Devlet destekleri sayesinde açılan tekstil fabrikaları ve atölyeler, Doğu Anadolu Bölgesi'nde binlerce gence iş kapısı oldu. Bölgede işsizliğin azaltılması amacıyla bakanlıklar, valilikler ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nca (DAKA) birçok proje başlatıldı, tekstil kentler kuruldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında DAKA tarafından onlarca fabrikanın altyapısı tamamlanarak büyük üretim ve ihracat kapasitesine sahip firmalara tahsis edildi. Fabrika ve atölyelerde üretime başlayan yatırımcıların istihdam ettiği binlerce genç, bu sayede çalışmak için başka illere gitmekten kurtuldu.





İSTİHDAM 25 BİNİ GEÇTİ

Destekleme programı kapsamında 2013'te Van Tekstil Kent Projesi'ni başlattıklarını ve o dönemde üretime başlayan 16 firmada yaklaşık 3 bin gence istihdam sağlandığını anlatan DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, "Bölgede tekstil sektöründe istihdam sayısı 25 bini geçti. Van özelinde de 10 bini aştı. Sadece geçen yıl fabrikalarda sağladığımız doğrudan istihdam bile 4 bini geçti. Bu istihdam atağına sadece ekonomik boyutuyla bakmıyoruz. Aynı zamanda sosyal proje olduğu kanaatindeyiz. Geçmişte gençler terör yüzünden farklı alanlara savrulurken, şimdi her biri bölgelerinin ve ülkelerinin kalkınmasına katkı sağlıyor. Bu gençlerimizin elinden çıkan ürünler birçok ülkeye ihraç ediliyor" diye konuştu.





HEDEF 400 PERSONEL

DAKA'nın yer tahsis ettiği fabrikada 8 ay önce üretime başlayan fabrikanın müdürü Mustafa Sarı da Van'ın nüfusunun genç olması ve verilen destekler sayesinde yatırım kararı alındığını anlattı. Sarı, "DAKA'nın sağladığı kolaylıklar etkili oldu. Şu an 200 istihdama ulaştık. Hedefimiz 400 personele ulaşmak. Burada insanlara iş imkanı sağladığımız için mutluyuz. Ürünleri İtalya, Almanya, İspanya, İngiltere ve Fransa'ya ihraç ediyoruz" dedi.





İş için Batı illerine gitmeye gerek kalmadı

Fabrikada çalışan Adnan Şen ise "Daha önce İzmir'de çalışıyordum. Oradaki olanaklar çok kısıtlıydı. Burada birçok fabrikanın açıldığını duydum ve memleketime döndüm. Bu tesisleri kuranlara teşekkür ediyoruz. Burada iş imkanı bulduğumuz için mutluyuz. İyi olanaklar sunuluyor. Birçok genç Batı ilerinden memleketine dönerek bu fabrikalarda çalışmaya başladı. Batı illerine iş için gitmeye gerek kalmadı." ifadelerini kullandı.



