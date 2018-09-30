Gündem Tel tokalar çıkarıldı kağıt mendiller çöpe atıldı
EĞİTİM

Sınav güvenliği için tel tokalar çıkarıldı kağıt mendiller çöpe atıldı - İzmir haber

Tel tokalar çıkarıldı kağıt mendiller çöpe atıldı

İzmir'de ALES, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ile Ege Üniversitesi'nde (EÜ) gerçekleştirildi. ALES'e girenler, sabahın erken saatlerinde sınav merkezlerine geldi. Adaylar, sıkı aramalardan geçti. Kadınların saçlarındaki tel tokalar çıkarıldı, kağıt mendiller bile içeri alınmadı.

Haber Merkezi DHA
ALES bugün tüm Türkiye'de düzenlendi.
ALES bugün tüm Türkiye'de düzenlendi.

İzmir'de Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (ALES)'e girenler, sabah saatlerinde sınava girecekleri okullara gitti. Saat 10.30'da başlayan sınav için adaylar, saat 09.30'dan itibaren salona alınmaya başlandı. Yüzlerce aday, sınavda görevli polis memurları tarafından titiz bir şekilde aranarak içeri alındı. Kadın adaylar, küpelerini, yüzüklerini, hatta saçlarındaki tel tokaları bir çıkarmak zorunda kaldı. Şemsiye ile gelenlerin, şemsiyeleri de alınmadı. Adaylar, şemsiyelerini ve bazı özel eşyalarını kapı girişinde bırakmak zorunda kaldı. Kağıt mendil ve kalem de yine sınav salonuna girişi yasak olanlar arasındaydı. Sınav merkezlerinin girişlerine de içeriye alınması yasak olan eşyaların listesi asıldı.

"Hayatımız sınav oldu"

Sınava girmek için Ege Üniversitesi'ne gelen Engin Aykan, heyecanlı olmadığını çünkü sık sık sınavlara girdiğini söyledi. Daha önce de ALES'e girdiğini, ama tercih yapmadığını belirten Aykan, "Yıllardır zaten sınavlara girip girip çıkıyoruz. Hayatımız sınav olduğu için heyecan kalmıyor" dedi.

Rümeysa Uzun da ikinci kez şansını denemek istediğini dile getirdi. Sınavların yarıştan başka bir şey olmadığını söyleyen Uzun, soruların herkesin kendi bölümüne göre olmadığını vurgulayarak, "Bu nedenle sorun yaşıyoruz. Bölümümüze göre soru çıksa çok daha iyi olur. Bölüme göre sınav yapılmaması bizleri zorluyor" diye konuştu.

Eşi Nurşen Yılmaz'ı sınava getiren Gencer Yılmaz ise, eşinin sürekli bir eşyayı vermek için dışarı çıkması karşısında, "Bu kadar detaylı arama yapıldığını bilmiyorduk. Tel tokalarını çıkardılar, kalemliğini almadılar. Eşim sürekli bir eşyayı vermek için kapıdan döndü" şeklinde konuştu.

REKLAM

Sınav, 150 dakika sürdü.

Endonezya'nınyaralarını sarmaya hazırız

Endonezya'nınyaralarını sarmaya hazırız

Erdoğan'dan deprem ve tsunaminin vurduğu Endonezya'ya destek.
Telefonla yatıptelefonla kalkıyoruz

Telefonla yatıptelefonla kalkıyoruz

​Türkiye'de yapılan araştırmadan çarpıcı sonuçlar çıktı.
Edirne'de bot battı

Edirne'de bot battı

Olayda 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Kızıldeniz'eaçılan kapımız

Kızıldeniz'eaçılan kapımız

​Somali'deki Türk elçisi: Amaç sadece istikrar ve barış.
'İttifakbaşka af başka'

'İttifakbaşka af başka'

Bahçeli'den ekonomi ve af konusunda flaş açıklamalar.
Meclis yoğun gündemle açılıyor

Meclis yoğun gündemle açılıyor

​Açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı yapacak.
Düğün gecesiinanılmaz olay

Düğün gecesiinanılmaz olay

'Gelini kaçırıyorlar' dedi, takıları geri istedi.
Fırtına korkusucaddeleri boşalttı

Fırtına korkusucaddeleri boşalttı

​Art arda uyarılar sonrası kimse evinden çıkamadı.

Mahsur kaldılar

Mahsur kaldılar

​Seyahat acentası sahte belge düzenledi.
Bilançoartıyor: 832 ölü

Bilançoartıyor: 832 ölü

Endonezya'yı önce deprem ardından tsunami vurdu.
İstanbul'da binayayıldırım düştü

İstanbul'da binayayıldırım düştü

Beykoz'da şiddetli yağışın ardından yıldırım nedeniyle yangın çıktı.
Felaketin fotoğrafları

Felaketin fotoğrafları

​En acı görüntüler: Her yer cesetlerle doldu!
Mevlana:Asırları aşan sözler

Mevlana:Asırları aşan sözler

​Ölümü 'Şeb-i Arus' olarak gören büyük İslam alimi Mevlana, 811 yıl önce bugün dünyaya geldi.
Kasırga yön değişti

Kasırga yön değişti

​Meteoroloji 'tedbir' konusunda uyarıda bulundu.
'Tarihi intihar'

'Tarihi intihar'

​Cumhurbaşkanı 'sandığa gitmeyin' dedi: Tartışmalı oylama başladı!
Dostluğu perçinledik

Dostluğu perçinledik

​Erdoğan, tarihi Almanya ziyaretinde Merkel ile 2,5 saatlik bir görüşme yaptı.​

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.