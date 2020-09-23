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EĞİTİM

Teneffüste de izolasyon

Anaokulu ve 1’inci sınıf öğrencileri maske, mesafe, hijyen kuralı ile seyreltilmiş olarak yüz yüze eğitime başladı. Okulların her köşesi dezenfekte edilirken ortak kullanım alanlarında tedbirler sıklaştırıldı.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Sosyal mesafe kuralına uyarak, fiziksel temas en aza indirildi. Koronavirüs sebebiyle teneffüslerde de değişiklik oldu. Ders aralarında öğrencilerin, gruplaşması ya da kalabalık oluşturması önlenecek. Bu tip durumların yaşanması halinde öğrenciler nöbetçi öğretmen tarafında uyarılacak. Okullarda teneffüslerde her sınıf okul bahçesini ayrı ayrı kullanacak. Öğrencilerin aynı anda dışarı çıkması önlenecek. Bahçede toplu olarak yapılan aktiviteler bir süre sınıflarda yapılacak. Sesli anons sistemi ile öğrenciler sürekli uyarılacak. Teneffüslerde temassız oyunlar oynanacak. Söz konusu uygulamalar yüz yüze kademeli geçiş sürecinde de üst sınıflara da sıkı bir şekilde uygulanacak.

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