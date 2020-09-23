Teneffüste de izolasyon

Sosyal mesafe kuralına uyarak, fiziksel temas en aza indirildi. Koronavirüs sebebiyle teneffüslerde de değişiklik oldu. Ders aralarında öğrencilerin, gruplaşması ya da kalabalık oluşturması önlenecek. Bu tip durumların yaşanması halinde öğrenciler nöbetçi öğretmen tarafında uyarılacak. Okullarda teneffüslerde her sınıf okul bahçesini ayrı ayrı kullanacak. Öğrencilerin aynı anda dışarı çıkması önlenecek. Bahçede toplu olarak yapılan aktiviteler bir süre sınıflarda yapılacak. Sesli anons sistemi ile öğrenciler sürekli uyarılacak. Teneffüslerde temassız oyunlar oynanacak. Söz konusu uygulamalar yüz yüze kademeli geçiş sürecinde de üst sınıflara da sıkı bir şekilde uygulanacak.

GÜNDEM Bakan Selçuk yüz yüze eğitim ile ilgili açıklamalarda bulundu: EBA'da yaşanan sıkıntılar kısa sürede çözülecek