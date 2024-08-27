Teoman'ın 'Atatürk' ile ilgili sözleri muhalif cepheyi çıldırttı: Sosyal medyada linç ettiler

Şarkıcı Teoman, geçtiğimiz gün Suriyeli göçmenlerle ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti.
Şarkıcı şimdi de Mustafa Kemal ile ilgili sözleriyle gündemde.
"Böyle ülke yönetemezsin"
Mustafa Kemal'in meşhur sözü olan 'Yurtta barış, cihanda barış' sözüne atıfta bulunan Teoman, "Yurtta barış cihanda barışla ülke yönetemezsin. Eğer Türkiye, Atatürk zamanında ekonomik, siyasi, askeri alanda bu kadar güçsüz olmasaydı, benim tahminim belki de hırslı bir insan olan Atatürk o kadar da 'Yurtta barış, cihanda barış' demezdi." dedi.
"Bütün ülkelerin birbirinin gözünü oymaya çalıştığı bir dünyadayız"
Neredeyse bütün askerlikten gelen insanlar ülkelerini mümkün olduğunca güçlü ve büyük yapmaya çalışıyorlar. Çok da hümanist yaklaşmıyorlar hayata. Eninde sonunda bütün ülkelerin birbirinin gözünü oymaya çalıştığı bir dünyadayız. Ben Türkiye’de ekonominin de eğitimin de hukukun üstünlüğünün de askeriyenin de üst seviyelerde olmasını istiyorum.
Muhalif cephe linç etti
Yeşim Salkım da Teoman'ın açıklamalarını hazmedemeyen bir diğer muhalif isim oldu.