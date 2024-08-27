|
Gündem

Teoman'ın 'Atatürk' ile ilgili sözleri muhalif cepheyi çıldırttı: Sosyal medyada linç ettiler

Şarkıcı Teoman'ın Suriyeli sığınmacılar hakkında yaptığı açıklamaların yanı sıra Mustafa Kemal ile ilgili ifadeleriyle de gündem oldu. Teoman, "Türkiye Atatürk döneminde bu kadar güçsüz olmasaydı Atatürk 'Yurtta barış, cihanda barış' sözünü bu kadar vurgulamazdı" dedi. Teoman'ın sözlerini hazmedemeyen muhalifler ise şarkıcıyı sosyal medyada adeta linç etti.

12:08 - 27/08/2024 Salı
Yeni Şafak
Teoman - Özgür Demirtaş - Yeşim Salkım
Teoman - Özgür Demirtaş - Yeşim Salkım

Şarkıcı Teoman, geçtiğimiz gün Suriyeli göçmenlerle ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti.


Teoman verdiği bir röportajda
"Taksim'de Norveçli sarışın çocuk görseler 'Harika' diyecekler, ama Suriyeli kara çocukları görünce rahatsız oluyorlar. Hepsini tanıyorum. Tam olarak böyle demeseler bile içlerinden geçenleri biliyorum. Benim için 'Her yer Arap oldu' demek ırkçılıktır. Türkiye'deki aşırı göçten rahatsızım, bu işler yanlış ve plansız bir şekilde yapıldı, hâlâ da devam ediyor"
demişti.

Şarkıcı şimdi de Mustafa Kemal ile ilgili sözleriyle gündemde.



"Böyle ülke yönetemezsin"


Mustafa Kemal'in meşhur sözü olan 'Yurtta barış, cihanda barış' sözüne atıfta bulunan Teoman, "Yurtta barış cihanda barışla ülke yönetemezsin. Eğer Türkiye, Atatürk zamanında ekonomik, siyasi, askeri alanda bu kadar güçsüz olmasaydı, benim tahminim belki de hırslı bir insan olan Atatürk o kadar da 'Yurtta barış, cihanda barış' demezdi." dedi.


"Bütün ülkelerin birbirinin gözünü oymaya çalıştığı bir dünyadayız"


Şarkıcı sözlerine şöyle devam etti;

Neredeyse bütün askerlikten gelen insanlar ülkelerini mümkün olduğunca güçlü ve büyük yapmaya çalışıyorlar. Çok da hümanist yaklaşmıyorlar hayata. Eninde sonunda bütün ülkelerin birbirinin gözünü oymaya çalıştığı bir dünyadayız. Ben Türkiye’de ekonominin de eğitimin de hukukun üstünlüğünün de askeriyenin de üst seviyelerde olmasını istiyorum.


Muhalif cephe linç etti


Teoman'ın çarpıcı sözleri muhalif kesimde ise tepkiyle karşılandı.
Özgür Demirtaş, Yeşim Salkım, Can Gürses
gibi isimler şarkıcıyı sosyal medyada adeta linç etti.

Teoman'ın sözlerini hazmedemeyin Demirtaş paylaşımında
"Türkiye Atatürk zamanında güçsüz bir ülke değildi Teoman. Ama sen baya güçsüz bir sanatçısın o net"
,
"Parası biten sanatçılara ÜCRETSİZ Finansal Okur Yazarlık dersi verebilirim. Böylece konser almak için eğilip, bükülmelerine, ilkelerinden taviz vermelerine, Atatürk dönemine laf atmalarına gerek kalmaz"
ifadelerini kullandı.

Yeşim Salkım da Teoman'ın açıklamalarını hazmedemeyen bir diğer muhalif isim oldu.


Salkım paylaşımında
"Yaş ilerleyince kafada fosfor kalmıyor"
diyerek Teoman’ı eleştirdi. Can Gürses ise paylaşımında
"Teoman'ın son aylarda eğitim müfredatı, kaçak göçmen sorunu, Atatürk ve daha ne kadar konu varsa yorum yaptırılıp, bu yorumlar üzerinden toplumu tartıştıran bir araç haline gelmesi dramı..."
ifadelerine yer verdi.




#Teoman
#Atatürk
#Özgür Demirtaş
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İkinci el araç satışı artık daha güvenli: Yeni düzenleme Resmi Gazete'de! Yetki belgesi olmayanlar satış yapamayacak