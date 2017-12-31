Tepeleyeceğiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin Kastamonu ve Sinop kongrelerinde ABD’nin terör örgütleriyle çalışmasını eleştirdi ve Suriye sınırının güvenli hale getirileceğini belirtti. Erdoğan, özetle şunları söyledi:

Suriye halkının kendi iradesine sahip çıkmak için başlattığı mücadele, terör örgütleri ve onları destekleyen güçler eliyle büyük bir felaketle neticelendi. Suriye halkına, önce kendi vatandaşlarına devlet terörü uygulayan zalim yönetimin baskısıyla daha sonra DEAŞ zulmüyle şimdi de PKK’nın uzantısı örgütler eliyle kan kusturuluyor.

SADECE İSİMLERİ DEĞİŞİYOR

Madem Suriye’de her şey güllük gülistanlık, 3 milyonun üzerinde insan niye bizim topraklarımızda yaşamaya devam ediyor? Çünkü biz de bu insanlar da biliyor ki sınırın öte tarafında sadece örgüt isimleri, sadece örgüt işaretleri değişiyor, zulüm baki. Dün zalimin adı rejimdi, dün zalimin adı DEAŞ’tı, bugün zalimin adı YPG/PYD’dir. Biz DEAŞ’a ne yaptıysak bu örgüte de aynısını yapacak ve mutlaka sınırlarımızın ötesini güvenli hale getireceğiz.

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ARTIK DÜRÜST OLUN

(ABD’nin PKK/PYD’ye silah yardımı) Artık bir şey bizi özellikle rahatsız ediyor, yüzümüze başka konuşulmasından, gözümüzün önünde başka işler yapılmasından bıktık, usandık. Dürüst olun. Bunlar bize çok zaman kaybettirdi. Bizzat şahsıma bölgedeki örgütlere silah verilmeyeceği söylendiği günden beri yüzlerce 4 bini aşkın tır, silah yüklü, zırhlı taşıyıcı yüklü. Bunlar Suriye’de sınırlarımız boyu dağıtılmakla kalmadı, bir de önümüzdeki yılın bütçesine bu iş için ödenek konuldu.

SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ

Aldığı bu destekten dolayı şımaran bölücü terör örgütünün azgınlığı her geçen gün artıyor. Dolayısıyla artık sözün bittiği yerdeyiz. Bundan sonra sadece ve sadece icraata, uygulamaya bakacağız. Biz Suriye’de, Rusya ve İran’la nasıl çalışıyorsak Amerika ile de aynı şekilde çalışmak istiyoruz. Sorun Amerika’nın bizimle çalışmak isteyip istemediğidir. Şayet Amerika bizimle çalışırsa memnun oluruz. Esasen aramızda çözemeyeceğimiz hiçbir sorun da yoktur.

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YAKINDA TEPELEYECEĞİZ

Vize krizini kendileri başlattılar ama şimdi de sağ olsunlar kendileri bitirdiler. Ne güzel. Biz böyle bir vize krizi istemedik ki. Şimdi kalktı, olması gereken buydu zaten. Suriye meselesinde de aynısının olmaması için bir sebep yoktur. Bu ülke bizimle çalışmak istemezse biz ne yapacağız? Kendisi bilir. Bölgedeki herkes şu gerçeği artık kabullenmelidir. Biz bu terör örgütünü çok da uzak olmayan bir tarihte öyle veya böyle tepeleyeceğiz. Talebimiz, bu süreçte kimsenin ayağımıza dolaşmamasıdır.

Biz dava arkadaşı değil miyiz?

Sivillere yargı muafiyetine ilişkin düzenlemeye yönelik eleştirilere cevap veren Erdoğan, “Yayınlanan son KHK’de daha önceki ifadelerin aynısıyla bu konuda bir düzenleme yapıldı, her nedense bir anda büyük bir gürültü kopartıldı. Bana göre büyük bir gürültü değil, bunu da söyleyeyim. Tuhaf kampanyalar başlatıldı. Hatta içimizden bazıları da bu kampanyaya katıldı. Tabii üzüldük, yapmamaları gerekirdi. Ama bu katılanların ne yazık ki 16 Nisan’da da aynı kampanyaya katıldığını görüyoruz. 16 Nisan’da da bugün bu kampanyaya katılanlar o zaman ‘evet’ demediler, ‘hayır’ dediler. Niye? Onlar bu işleri çok iyi biliyorlar. Ya biz bir yolda beraber aynı dava arkadaşı değil miyiz, gönüldaş değil miyiz? Nasıl oluyor da bir anda affedersiniz gidip Bay Kemal’in kayığına biniyorsunuz. Nasıl olur? Bizi şaşırtan, hiç beklemediğimiz bazı gelişmeler. Bu husumet kervanına bizim dava arkadaşlarımızdan bir kısmı nasıl katıldı, nasıl katılıyor. Yazıklar olsun. Biz fazla bir şey söylemeyeceğiz ama lütfetsinler de bunu da söyleyelim. Çünkü birilerinin zil takıp oynamasına vesile oldukları için yazık olsun. Eğer onlar zil takıp oynuyorsa herhalde iyi yolda değilsiniz” diye konuştu.

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Tepkimiz sinsice desteğe

Erdoğan, “Diyelim ki bu kararnamede özellikle geçen ifadenin sıkıntısı yeni anlaşıldı. Yapılacak iş gayet basittir, ilgili yerlere bu görüşler iletilir, konuşulur, tartışılır ve gereği yapılır. Doğrusu budur. Bunun yerine CHP’nin ve birtakım terör örgütlerinin sırf millete hakaret etmek için açtıkları bir yoldan gitmenin adı olsa olsa fırsatçılıktır” dedi. Ortada bir hata varsa düzeltileceğini, eksik varsa giderileceğini, talep varsa karşılanacağını dile getiren Erdoğan, “Bütün işlerimizde istişare denilen konuya bağlı olarak hareket edenlerdeniz. ‘İstişare ettik, birilerinin istediği gibi olmadı da bir başkalarının istediği gibi oldu.’ Kusura bakmayın kardeşim. Yani istişarede illa ‘Benim istediğim olmadı, onun için ben de desteklemiyorum’ deme hakkın yok. Orada nihai karar verici bellidir. Nihai karar verici kararını verir, yola devam edilir ama bunların hepsi bir tarafa, bizim kuru inadımız söz konusu değildir. Bugüne kadar böyle yürüdük. Bizim tepkimiz, ülkemizin ve milletimizin bekasını temsil eden rabiamıza yönelik saldırılara ve bunlara verilen sinsi destekleredir. Herkesi, Türkiye’nin içinden geçtiği dönemin nezaketine uygun hareket etmeye, küçük hesaplardan uzak durmaya davet ediyorum” diye konuştu.

Katillerle saf tutuyor

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun tek tip uygulamasına yönelik sözlerine tepki gösteren Erdoğan, “Anamuhalefetin, maalesef bugün başındaki zatın, bu köprüde şehit edilen 34 vatandaşımızın değil de, onları alçakça şehit eden katillerin yanında saf tuttuğunu görüyoruz. Söylediği şeye bak, ‘tek tip elbiseyle’ ilgili. ‘Onların yakınları yok mu, onları o halde gördükleri zaman ne yapacaklar, üzülmeyecek mi? Ya sen ne cins adamsın be. Sen, benim 251 şehidimin, 2 bin 193 gazimin yakınlarını düşünmüyorsun. ‘Onların acaba yakınları, evlatları, kardeşleri şehit olduğu zaman ne yaptılar, ne yapıyorlar’ diye soruyor musun? Seni milletim iyi tanıyor. Nasıl yalancı olduğunu çok iyi biliyor benim milletim. Hayatın bu” dedi. Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun, hayatının hiçbir döneminde ülkenin, milletin, devletin hakkını, hukukunu savunmadığını, tam tersine hep fitnenin, ayrıştırmanın, iftiranın peşinde olduğunu söyleyerek, “Bu uğurda bölücüsünden darbecisine kadar tüm terör örgütlerine destek verdi. Onların, kulağına üflediği, eline tutuşturduğu yalan yanlış bilgilerle de muhalefet yaptığını zannediyor” diye konuştu.

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Putin’den yeni yıl mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderdiği yeni yıl mesajında, Ankara ile Moskova’nın bölgesel ve küresel konulardaki iş birliğine devam edeceğini belirtti. Putin’in yabancı ülke liderlerine gönderdiği yeni yıl tebrik mesajları, Kremlin’in resmi internet sitesinde yayımlandı. Erdoğan’a gönderdiği mesajında Putin, Türkiye-Rusya ilişkilerinin geçen yıl tamamen normale dönmekle kalmadığını, aynı zamanda birçok alanda da hızla geliştiğini kaydetti. Putin, iki ülkenin birlikte attıkları adımlar sayesinde Ortadoğu’da terörün yayılmasının engellendiğini vurgulayarak, “Attığımız adımlar sayesinde Suriye’de siyasi sürecin başlaması için gerekli koşulları oluşturduk. Rusya, Türkiye ile bölgesel ve küresel konulardaki yapıcı iş birliğine devam etmeye hazırdır” ifadelerini kullandı.

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GÜNDEM Karamsarlığa gerek yoktur