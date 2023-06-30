Tepkimizi en güçlü şekilde göstereceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Teşkilatı bayramlaşma programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç’teki Kur’an yakma provokasyonuna ilişkin, ‘Tahrik ve tehdit siyasetine boyun eğmeyeceğiz.’ dedi. Erdoğan, 11 Temmuz’daki NATO Zirvesi’nde üyelik için Türkiye’den onay bekleyen İsveç’e “Terör örgütleriyle ve İslam düşmanlarıyla kararlı mücadele edilinceye kadar tepkimizi en güçlü şekilde ortaya koyacağız” sözleriyle net mesaj verdi.

EMELLERİNE ULAŞAMAYACAK

Erdoğan yaptığı konuşmada, “Bayramın ilk günü mukaddes kitabımız Kur’an-ı Kerim’e yönelik İsveç’te yapılan alçak saldırı bunlardan biridir. Bu cürmü işleyenler kadar fikir özgürlüğü kılıfı altında buna izin verenler, bu alçaklığa göz yumanlar da emellerine ulaşamayacaktır” dedi.

ENİNDE SONUNDA ÖĞRETECEĞİZ

Erdoğan şöyle devam etti: “Dünyanın dört bir köşesindeki 2 milyar Müslüman’ın kalbi aynı manevi iklimde huzur ve sükûn buluyor. Ancak İslam ve insanlık düşmanları, polis korumasında gerçekleştirdikleri provokasyonlarla bu iklime gölge düşürmeye çalışıyor. Türkiye olarak tahrik siyasetine de tehdit siyasetine de kesinlikle boyun eğmeyeceğimizin bilinmesini istiyorum. Terör örgütleriyle ve İslam düşmanlığıyla kararlı mücadele edilinceye

kadar tepkimizi en güçlü şekilde ortaya koyacağız.”

DARGINLIKLARI BİR TARAFA BIRAKALIM

Bayram mesajı da veren Erdoğan, her bayramda 7’den 77’ye milletin tamamının bir kardeşlik seferberliğine çıktığını görmekten memnuniyet duyduklarını vurgulayarak, dargınlıkların bir tarafa bırakıldığı, küslerin barıştırıldığı, küçüklerin sevindirildiği, büyüklerin gönüllerinin alındığı, gariplerin elinden tutulduğu, yetim ve öksüzlerin gözyaşlarının silindiği, kimsesizlerin kapısının çalındığı bu bayram günlerinde 85 milyon olarak hep beraber millet varlığını daha da güçlendirdiklerini söyledi.

Memur maaşı düzenlemesi Meclis’e geliyor

Erdoğan, memur maaşlarıyla ilgili düzenlemeyi bayram sonrası hızlıca Meclis’in takdirine sunacaklarını söyledi. Erdoğan, “Emeklilerimizin maaş ve ikramiyesini bayram öncesi yaparak hayır duasını aldık. Memur maaşlarıyla ilgili düzenlemeyi bayram sonrası hızlıca Meclis’imizin takdirine sunacağız” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramlaşma programının ardından sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Erdoğan, “AK Parti İstanbul Teşkilatı’mızla, kıymetli dava ve yol arkadaşlarımla bayramlaşma programımızı gerçekleştirdik. Teşkilatımızın tüm mensuplarına, kutlu davamıza omuz veren her bir kardeşime selamlarımı

iletiyorum.” dedi.

TELEFON DİPLOMASİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramda da telefon diplomasisi yürüttü. Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve Bosna Hersek SDA Partisi Başkanı Bakir İzzetbegoviç ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, liderler karşılıklı olarak Kurban Bayramı’nın İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.











