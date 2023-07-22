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Tercih sınav kadar önemli

YKS sonuçları açıklandı, öğrencilerin üniversite ve bölüm tercih maratonu başladı. Uzmanlar tercih döneminin de sınav kadar önemli olduğuna dikkat çekiyor.

Saliha Engin
04:00 . 22/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Sınav kadar tercih döneminin de önemli olduğu belirtildi.

Sınav kadar tercih döneminin de önemli olduğu belirtildi.

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrencilerin tercih maratonu da başladı. 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılacak 2023-YKS tercih işlemleri öncesi nelere dikkat edilmesi gerektiğini eğitim uzmanları anlattı. Sınav kadar tercih döneminin önemli olduğunu belirten eğitimci Celalettin Aydın, “Biz hep sınavı önemsiyoruz ama tercihler sınavları taçlandıran en önemli kısımdır. Kesinlikle bir eğitim uzmanından bir rehber öğretmeninden destek almaları lazım. Kesinlikle arkadaş ve yakın çevrenin etkisinde kalınmamalı” ifadelerini kullandı.


YURT DIŞI İMKANLARINA BAKILMALI

Aydın, “Tercih yaparken puan değil başarı sıralaması esas alınmalı. Çok hayalci değil ama başarı sırasının üzerinde tercih yapılabilir. Başarı puanım bunun üstünde kesin buraya yerleşirim mantığında değil de daha da aşağıya inerek işi sağlama almak gerekir. Yapabileceğiniz meslek gidebileceğiniz üniversite doğrultusunda tercihleri sıralamamız gerekiyor. Barınma olanaklarına dikkat etmeleri gerekir” diye konuştu. Öğrencilerin mutlaka tercih yaparken gideceği okulun şartlarını da gözden geçirmesi gerektiğini ifade eden Rehber öğretmen Eda Delibalta da “Hangi okul yurt dışı, yandal ve çap gibi olanaklar sağlıyor bunu araştırmak gerekiyor. Okuduğunuz üniversite size yurtdışı imkanı sağlıyorsa çok daha kolay ve az maliyet ile bu eğitimden faydalanıp dillerini geliştirebilirler” dedi.


#eğitim
#üniversite sınavı
#tercih
#sıralama
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