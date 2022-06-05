Gündem Terör koridorunu darmadağın ettik
ANKARA

Terör koridorunu darmadağın ettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’ye yapılacak 5. harekata ilişkin “Harekat ve operasyonlarla güney sınırlarımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu darmadağın ettik. Güvenlik hattımızın eksiklerini yeni harekatlarla tamamlayacağız. Bu milletin son ferdi de toprağa düşmeden sinsi senaryolarınızı hayata geçiremeyeceksiniz” dedi.

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Osman Özgan Yeni Şafak
​Terör koridorunu darmadağın ettik
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, güney sınırımızdaki terör koridorunun darmadağın edildiğini belirterek “Bu milletin son ferdi de toprağa düşmeden sinsi senaryolarınızı hayata geçiremeyeceksiniz” dedi.

  • AK Parti’nin Kızılcahamam kampı dün başladı. Kampın açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gündeminde Suriye’ye yapılacak 5. harekat, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve 6’lı masa, ekonomik saldırılar, Gezi olayları, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği vardı.

TERÖR KORİDORUNU DARMADAĞIN ETTİK

“Suriye’de derinleşen insanlık dramına karşı sınır ötesi harekatlarımızın başladığı günden bugüne oluşturduğumuz güvenli bölgelere, 500 binin üzerinde Suriyeli kardeşimizin geri dönmesini sağladık” diyen Erdoğan şunları söyledi: “FETÖ’den temizlediğimiz TSK’yı her alanda dünyanın en modern orduları arasına katacak adımları attık. Bu sayede Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı harekatları ve nisan ayında başlattığımız Pençe-Kilit Operasyonu ile güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu darmadağın ettik. Hem güney sınırlarımızdaki güvenlik hattımızın eksiklerini yeni harekatlarla tamamlayacak çalışmaları titizlikle yürütüyoruz. Buralar bizim güvenlik alanımız. Bu güvenlik alanımızdan biz artık rahatsız edilmek istemiyoruz. Bunun adımlarını da hazırlanmak suretiyle atıyoruz ve atacağız.”

GERİDE EKONOMİK SABOTAJ VAR

  • “Milli gelirimizi 238 milyar dolardan aldık, 1 trilyon dolar sınırına kadar getirdik. Şayet Gezi olayları ile başlayan ve ardı ardına devam eden ihanetlerin ülkemize kur, faiz, enflasyon şer üçgeni üzerinden ödettiği ağır bedeller olmasaydı bugün 1.5 trilyon doları bulan bir milli gelirle çok farklı yerlerde olacaktık. Sahnede ülkemiz aleyhine hangi oyun sergilenirse sergilensin gerisinde bunu destekleyecek bir ekonomik sabotaj mutlaka vardır.”

TEK KARIŞ TOPRAĞIMIZI KİRLETEMEYECEKSİNİZ

“Karşımıza çıkarılan aktörlerin, birer aparat, yürütülen kampanyaların birer proje olduğunu biliyor, asıl mücadeleyi projelerin gerçek sahiplerine karşı veriyoruz. Biz, ‘başaramayacaksınız’ diye meydan okudukça üzerimize yeni yöntem ve araçlarla gelmeyi sürdürenlere diyoruz ki, bu milletin son ferdi de toprağa düşmeden, sinsi senaryolarınızı hayata geçiremeyeceksiniz, aziz vatanımızın tek karış toprağını kirletemeyeceksiniz. Türkiye’nin ekonomide geldiği yeri de, yaşadığı kayıpları da işte bu perspektiften değerlendirmek gerekiyor.”

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KENDİ İŞİMİZE BAKACAĞIZ

“Tabii onların göremedikleri, fark etseler bile anlamadıkları bir gerçek var. Bu gerçek, Türkiye’nin potansiyelinin ve gücünün kağıt üzerindeki ölçeklerin çok üzerinde olduğudur. Eğer biz kağıt üzerindeki hesaplara kalsaydık ne vesayetle mücadelemizi başarıya ulaştırabilirdik, ne terörle mücadelemizi zaferle neticelendirebilirdik, ne darbecileri bozguna uğratabilirdik ne de uluslararası ayak oyunlarıyla baş edebilirdik. Hani ‘koministin koministliği parayı bulana, ateistin ateistliği uçak sallanana kadar’ derler ya aparatları ve ağababalarıyla bunların havası da milletin önüne çıkana kadar. Biz kendi işimize bakacağız.”

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