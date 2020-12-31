Gündem Terör örgütü DEAŞa yönelik soruşturmada 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı
ANKARA

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturmada 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturmada 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Haber Merkezi İHA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ’a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütle bağlantısı tespit edilen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

  • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “Yapılan teknik ve fiziki takip sonrasında DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi oldukları ve örgütsel anlamda birbirleriyle irtibatları tespit edilen 15 şüphelinin, Ankara merkezli 3 ilde, 31.12.2020 tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verilmiştir. Şüphelilerin yakalanması ile arama / el koyma işlemlerine, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir” denildi.

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