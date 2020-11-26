Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Terör örgütü PKKya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi
POLİTİKA

Terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde yapılan tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK’ya ait sığınak ve mağaralarda 1 adet 12.7 mm doçka uçaksavar silahı, 1 adet RPG-7 roketatar ve 1 adet 60 mm havan ile çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi İHA
Ele geçirilen mühimmatlar
Ele geçirilen mühimmatlar

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyinde komando birlikleri tarafından yapılan arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK’ya ait sığınak ve mağaralarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği kaydedildi.

İHA

Ele geçirilen silah ve mühimmat ise şöyle sıralandı:

  • "1 adet 12.7 mm doçka uçaksavar silahı, 1 adet RPG-7 roketatar, 1 adet 60 mm havan, 1 adet EYP basma düzeneği, 2 adet el bombası, 2 adet anti personel mayını, 4 adet 60 mm havan mühimmatı, 5 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 243 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 40 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği mühimmatı, 82 adet çelik çekirdekli zırh delici mühimmat, 10 adet av tüfeği fişeği."

HDP'li vekil Kemal Bülbül'e silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası
GÜNDEM
HDP'li vekil Kemal Bülbül'e silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası

İstanbul'da terör operasyonu: Şişli Belediyesi Başkanı Yardımcısı Yavuz da gözaltına alındı
GÜNDEM
İstanbul'da terör operasyonu: Şişli Belediyesi Başkanı Yardımcısı Yavuz da gözaltına alındı
Abone Ol Google News
Cezaevinden izinli çıkmıştı

Cezaevinden izinli çıkmıştı

​Elindeki sarı çakmağı külçe altın diye sattı.
YouTubeda her yayın yapanbüyük bir hatip değil

YouTube'da her yayın yapan
büyük bir hatip değil

​İslam ile müşerref olan Tzortzı, Müslümanların asıl görevini anlattı.
Cumhurbaşkanı konuşuyor

Cumhurbaşkanı konuşuyor

​Kadın ve Adalet Zirvesi'ne canlı bağlantıyla katılıyor.

İzmir'de garip olay

İzmir'de garip olay

​Devriye atan polis ekipleri sokaklardan yaralı topladı.

​Yüzlerce kişi başvurunca Erdoğan talimatı verdi.

​2020 seçimleri hileli ama yine de kazanacağız.

50 milyar doları nasıl ödeyeceğini açıkladı..
26 bin kişiye<br>iş kapısı açılacak

26 bin kişiye
iş kapısı açılacak

​Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayı verdi.
Gökyüzünün<br>yeni sahipleri

Gökyüzünün
yeni sahipleri

​Türk SİHA'larına dünya basınında övgü dolu sözler.
Ölüm nedeni<br>belli oldu

Ölüm nedeni
belli oldu

​Maradona'nın ön otopsi raporu açıklandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.